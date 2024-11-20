россия расширяет мощности по производству твердотопливных двигателей для ракет - IISS

Последнее расширение и модернизация мощностей россии по производству твердотопливных двигателей свидетельствует о значительном шаге в направлении укрепления ее возможностей в производстве ракет. Об этом сообщили в Международном институте стратегических исследований (IS), пишет УНН.

"россия участвует в том, что официальные лица США описывают как "самое амбициозное расширение военного производства с советских времен". Спутниковые изображения свидетельствуют о том, что мощность производства ракетных двигателей на твердом топливе является одним из направлений этих усилий", - говорится в сообщении.

По данным аналитиков, на пяти участках, связанных с производством твердого топлива, наблюдается значительная разработка. Последние спутниковые снимки свидетельствуют о том, что строительные работы ведутся во многих местах, включая возможную реконструкцию спящих объектов советских времен и строительство новой инфраструктуры.

В IIS напомнили, что россия до 2023 года не инвестировала в расширение или реконструкцию в этой сфере.

Аналитики добавили, что твердотопливные ракетные системы занимают центральное место в стратегическом арсенале россии и ее тактическом оружии наземного базирования малой дальности. В частности, россияне широко использовали баллистические ракеты малой дальности (БРМД) в войне против Украины. Вооруженные силы россии развернули несколько типов ракет класса "земля-земля", включая БРБР 9К720" Искандер-М "(RS-SS-26 Stone) и реактивные снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО)"Торнадо-С". Кроме того, ракетные системы "земля-воздух", такие как С-300П (RS-SA-20 "Горгулья") и С-400 (RS-SA-21 "Гроулер"), являются центральными элементами российской наземной противовоздушной обороны, и какой враг также использует для наземных атак.

Более крупные композитные твердотопливные двигатели, по данным аналитиков, также используются в большой части российских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и ее новейших баллистических ракетах на подводных лодках, которые образуют центральную основу стратегического ядерного сдерживания Москвы.

Отмечается, что определение цели расширения осложняется вероятностью того, что в разработку и производство двигателей для одной ракетной системы могут быть вовлечены несколько заводов, сценарий. Это также затрудняет определение того, какая ракетная программа или производство какой категории ракет расширяется.

"Импорт россией баллистических ракет из Ирана и Северной Кореи свидетельствует о том, что ее производства БСРБ недостаточно для удовлетворения ее потребностей на войне против Украины. Расширение мощностей производства твердотопливных установок могло бы позволить россии пополнить и расширить существующий арсенал ключевых систем, размещенных в Украине. В долгосрочной перспективе это расширение может также усилить потенциал россии разрабатывать системы, способные представлять угрозу для членов НАТО", – предупреждают аналитики.

Добавим

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) установили, что россия во время комбинированной атаки по Украине 13 ноября среди прочего использовала северокорейские баллистические ракеты типа KN-23/24.

По мнению экспертов КНИИСЭ, в KN-23 объединены как современные технологии, так и решения прошлого века. Существенный процент микроэлектроники произведен в Китае, Тайване, США и других странах. Вероятно, запуски осуществляют с пусковых установок северокорейского производства, поскольку адаптировать российские системы было бы значительно сложнее.

Стоит отметить, что россияне постоянно пытаются модифицировать и модернизировать все имеющиеся у них типы ракет и дронов, которые применяют для атак по Украине. Специалисты КНИИСЭ в комментарии УНН рассказали, о каких именно особенностях идет речь и какую роль играют западные комплектующие в изменениях вражеского оружия. враг использует не только западные компоненты. По словам директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина, компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая.

Кроме того, эксперты КНИИСЭ установили, что российские ракеты Х-69, которыми оккупанты бьют по Украине, созданы из нескольких видов вооружения и имеют иностранные комплектующие.