КНДР расширяет завод по производству ракет, которые использует рф против Украины - Reuters

Северная Корея расширяет ключевой комплекс по производству оружия, на котором собирается тип ракет малой дальности, используемых россией в Украине, пришли к выводу исследователи из американского аналитического центра на основе спутниковых снимков, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Завод, известный как "завод 11 февраля", является частью машиностроительного комплекса Ryongsong в Хамхине, втором по величине городе Северной Кореи, на восточном побережье страны.

Сэм Лер, научный сотрудник Центра исследований нераспространения Джеймса Мартина (CNS), расположенного в Институте международных исследований Миддлбери в Монтерее, сказал, что это единственный завод, который, как известно, производит твердотопливные баллистические ракеты класса Hwasong-11.

Украинские официальные лица говорят, что эти боеприпасы, известные на Западе как KN-23, использовали российские войска во время атаки на Украину.

О расширении комплекса ранее не сообщалось.

И москва, и Пхеньян отрицают, что Северная Корея передала россии оружие для использования против Украины, в которую она вторглась в феврале 2022 года.

Миссия Северной Кореи при ООН не ответила на запрос о комментариях для этой статьи.

"Спутниковые снимки, сделанные в начале октября коммерческой спутниковой фирмой Planet Labs, показывают то, что, по-видимому, является строящимся дополнительным сборочным корпусом, а также новым жилым помещением, предположительно предназначенным для рабочих, согласно анализу исследователей CNS", - пишет издание.

Также сообщается, что похоже, что Пхеньян улучшает входы в некоторые подземные объекты комплекса.

Заброшенный мостовой кран, который находился перед входом в туннель, блокируя легкий доступ, был убран, что позволяет предположить, что они, возможно, акцентируют на этой части объекта, сказал Лер.

"Мы рассматриваем это как предположение о том, что они значительно увеличивают или пытаются значительно увеличить производительность этого завода", - сказал Лер.

Новое сборочное здание составляет, как указано, около 60-70 процентов от размера предыдущего здания, которое использовалось для сборки ракет.

В 2023 году государственные СМИ опубликовали изображения, которые изучил Reuters, на которых северокорейский лидер Ким Чен Ын идет по новым зданиям на комплексе в Хамхине, где рабочие собирают хвостовые комплекты и носовые обтекатели для того, что, по словам аналитиков, было KN-23.

В прошлом публично опубликованные видео северокорейских государственных СМИ показывают, что на комплексе делалось все: от колес танков до корпусов для ракетных двигателей, сказал Лер.

С момента вторжения в Украину Россия выпустила тысячи ракет. По словам Лера, опора на Северную Корею для дополнительных поставок может облегчить нагрузку на ее собственные производственные мощности.

Государственное информационное агентство Северной Кореи KCNA сообщило, что на машиностроительном комплексе Ryongsong ведется строительство.

В этом месяце KCNA сообщило, что объект "продвигается вперед с проектами по достижению цели модернизации, запланированной на этот год".

Исследователи из SI Analytics, южнокорейской компании по спутниковой съемке, которая использует технологию ИИ для сканирования изображений, также подтвердили новое строительство на "заводе 11 февраля", заявив в отчете в понедельник, что часть строительства вблизи зоны погрузки, вероятно, будет использоваться для сокрытия будущих операций завода от спутников.

"Учитывая наличие многочисленных строительных материалов, транспортных средств и открытых грузовых вагонов, загруженных материалами вокруг площадки, строительство, по-видимому, продвигается быстро", - заявили в компании. В отчете говорится, что завод использовался для производства баллистических ракет, без названия KN-23.

Майкл Дуйцман, также научный сотрудник CNS, сказал, что, возможно, новое здание, обнаруженное на спутниковых снимках, может быть складским помещением, но он считает, что это, скорее всего, новое сборочное здание.

SI Analytics сообщила в понедельник, что также обнаружила новое строительство на соседнем комплексе Vinalon 8 февраля, который, как полагают, производит топливо для баллистических ракет.

Джозеф Демпси, военный аналитик из лондонского Международного института стратегических исследований, сказал, что расширение Северной Кореей объектов баллистических ракет малой дальности, скорее всего, будет мотивировано главным образом желанием увеличить собственный арсенал страны.

По его словам, непонятно, в какой степени Пхеньян мог расширить производственные мощности, чтобы удовлетворить требования нового сотрудничества с москвой.

Разведка Южной Кореи раскрыла реальное количество войск КНДР в россии

Напомним

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) установили, что россия во время комбинированной атаки по Украине 13 ноября среди прочего использовала северокорейские баллистические ракеты типа KN-23/24.

По мнению экспертов КНИИСЭ, в KN-23 объединены как современные технологии, так и решения прошлого века. Существенный процент микроэлектроники произведен в Китае, Тайване, США и других странах. Вероятно, запуски осуществляются с пусковых установок северокорейского производства, поскольку адаптировать российские системы было бы значительно сложнее.

Добавим

Ранее специалисты КНИИСЭ рассказали о технических особенностях северокорейских ракет, которые россия использует для атак на Украину.