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Северная Корея отозвала посла из Британии из-за санкций против детского лагеря

Киев • УНН

 • 350 просмотра

Пхеньян отозвал посла из Лондона из-за санкций против лагеря Сонгдовон. Дипломатические отношения понижены до уровня поверенного в делах КНДР.

Северная Корея отозвала посла из Британии из-за санкций против детского лагеря

Северная Корея отозвала своего посла в Великобритании Мун Мён Сина менее чем через месяц после его назначения. Причиной стали британские санкции против Международного детского лагеря Сонгдовон, сообщает Reuters со ссылкой на NK News, пишет УНН.

Детали

По данным издания, посольство КНДР в Лондоне сообщило, что дипломатические отношения понижены до уровня поверенного в делах до тех пор, пока Великобритания не отменит ограничения в отношении лагеря.

В мае Лондон ввел санкции против лагеря Сонгдовон, включив его в перечень организаций, которые, по версии британских властей, связаны с российскими программами для молодежи и причастны к депортации и идеологическому воздействию на украинских детей.

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В посольстве КНДР назвали это решение "отвратительной, неэтичной, политически мотивированной провокацией" и обвинили Британию в попытке нанести ущерб отношениям между Пхеньяном и Москвой.

Лондон не комментирует

В Министерстве иностранных дел Великобритании отказались комментировать информацию об отзыве посла и причинах такого решения.

В то же время в мае МИД КНДР заявлял, что санкции против лагеря являются безосновательными и что Лондон "заплатит цену" за этот шаг.

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Степан Гафтко

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