В Минобороны Чехии признали, что страна не выполнит своих обязательств перед НАТО в 2026 году - СМИ

Чешская Республика не сможет выполнить свои обязательства перед НАТО в 2026 году, особенно в части военного потенциала, который она должна внести в общую оборону альянса. Об этом сообщает Радио Прага со ссылкой на Минобороны Чехии, передает УНН.

Издание отмечает, что правительство Чехии планирует ограничить расходы ведомства как в абсолютных цифрах, так и в пропорции к валовому внутреннему продукту.

Чешская Республика пообещала создать тяжелую бригаду для обороны НАТО. В ближайшие годы немецкие танки Leopard 2 A4 должны быть дополнены более современными версиями танков 2 A8, которые имеют для нее ключевое значение. В 2025 году армия потратила почти 11 млрд крон на закупку танков, в этом году на них в бюджете не заложено ни одной кроны.

Поэтому предлагаемый бюджет Министерства обороны на этот год может сократиться со 156 до почти 155 млрд, несмотря на значительное повышение заработной платы военнослужащих. В относительных цифрах показатель снизится с 1,83 до 1,73% ВВП.

Министр обороны Яромир Зуна уверяет, что этого будет достаточно для большинства начатых военных инвестиций. Однако он признает, что новые закупки пока придется отложить. "Есть место для переговоров, но платежи по любым завершенным закупкам будут производиться только с 2027 года", - сказал он.

"Будем верны Европе и НАТО": Андрей Бабиш сделал заявление после победы на выборах в Чехии