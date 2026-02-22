$43.270.00
19:57 • 1552 просмотра
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
19:22 • 4966 просмотра
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
22 февраля, 14:20 • 16132 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
22 февраля, 13:36 • 23606 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 26031 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 41227 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 48983 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 40041 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 64713 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 68491 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
В Минобороны Чехии признали, что страна не выполнит своих обязательств перед НАТО в 2026 году - СМИ

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Чехия не сможет выполнить обязательства перед НАТО до 2026 года из-за сокращения военных расходов. Правительство планирует ограничить расходы Минобороны, что повлияет на создание тяжелой бригады для альянса.

В Минобороны Чехии признали, что страна не выполнит своих обязательств перед НАТО в 2026 году - СМИ

Чешская Республика не сможет выполнить свои обязательства перед НАТО в 2026 году, особенно в части военного потенциала, который она должна внести в общую оборону альянса. Об этом сообщает Радио Прага со ссылкой на Минобороны Чехии, передает УНН.

Издание отмечает, что правительство Чехии планирует ограничить расходы ведомства как в абсолютных цифрах, так и в пропорции к валовому внутреннему продукту.

Чешская Республика пообещала создать тяжелую бригаду для обороны НАТО. В ближайшие годы немецкие танки Leopard 2 A4 должны быть дополнены более современными версиями танков 2 A8, которые имеют для нее ключевое значение. В 2025 году армия потратила почти 11 млрд крон на закупку танков, в этом году на них в бюджете не заложено ни одной кроны.

Поэтому предлагаемый бюджет Министерства обороны на этот год может сократиться со 156 до почти 155 млрд, несмотря на значительное повышение заработной платы военнослужащих. В относительных цифрах показатель снизится с 1,83 до 1,73% ВВП.

Министр обороны Яромир Зуна уверяет, что этого будет достаточно для большинства начатых военных инвестиций. Однако он признает, что новые закупки пока придется отложить. "Есть место для переговоров, но платежи по любым завершенным закупкам будут производиться только с 2027 года", - сказал он.

"Будем верны Европе и НАТО": Андрей Бабиш сделал заявление после победы на выборах в Чехии

Антонина Туманова

Новости Мира
Техника
Государственный бюджет
НАТО
Леопард 2
Чешская Республика