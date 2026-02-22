У Міноборони Чехії визнали, що країна не виконає своїх зобов'язань перед НАТО у 2026 році - ЗМІ
Київ • УНН
Чехія не зможе виконати зобов'язання перед НАТО до 2026 року через скорочення військових витрат. Уряд планує обмежити витрати Міноборони, що вплине на створення важкої бригади для альянсу.
Чеська Республіка не зможе виконати своїх зобов'язань перед НАТО у 2026 році, особливо в частині військового потенціалу, який вона має внести до спільної оборони альянсу. Про це повідомляє Радіо Прага з посиланням на Міноборони Чехії, передає УНН.
Видання зауважує, що уряд Чехії планує обмежити витрати відомства як у абсолютних цифрах, так і у пропорції до валового внутрішнього продукту.
Чеська Республіка пообіцяла створити важку бригаду для оборони НАТО. Найближчими роками німецькі танки Leopard 2 A4 мають бути доповнені більш сучасними версіями танків 2 A8, які мають для неї ключове значення. 2025 року армія витратила майже 11 млрд крон на закупівлю танків, цього року на них у бюджеті не закладено жодної крони.
Тому пропонований бюджет Міністерства оборони на цей рік може скоротитися із 156 до майже 155 млрд, незважаючи на значне підвищення заробітної плати військовослужбовців. У відносних цифрах показник знизиться із 1,83 до 1,73% ВВП.
Міністр оборони Яромір Зуна запевняє, що цього буде достатньо більшості початих військових інвестицій. Однак він визнає, що нові закупівлі поки що доведеться відкласти. "Є місце для переговорів, але платежі з будь-яких завершених закупівель проводитимуться тільки з 2027 року", - сказав він.
