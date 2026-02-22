$43.270.00
19:57 • 1528 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
19:22 • 4938 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 16118 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 23594 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 26020 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 41221 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 48981 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 40039 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 64711 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 68485 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
У Міноборони Чехії визнали, що країна не виконає своїх зобов'язань перед НАТО у 2026 році - ЗМІ

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Чехія не зможе виконати зобов'язання перед НАТО до 2026 року через скорочення військових витрат. Уряд планує обмежити витрати Міноборони, що вплине на створення важкої бригади для альянсу.

У Міноборони Чехії визнали, що країна не виконає своїх зобов'язань перед НАТО у 2026 році - ЗМІ

Чеська Республіка не зможе виконати своїх зобов'язань перед НАТО у 2026 році, особливо в частині військового потенціалу, який вона має внести до спільної оборони альянсу. Про це повідомляє Радіо Прага з посиланням на Міноборони Чехії, передає УНН.

Видання зауважує, що уряд Чехії планує обмежити витрати відомства як у абсолютних цифрах, так і у пропорції до валового внутрішнього продукту.

Чеська Республіка пообіцяла створити важку бригаду для оборони НАТО. Найближчими роками німецькі танки Leopard 2 A4 мають бути доповнені більш сучасними версіями танків 2 A8, які мають для неї ключове значення. 2025 року армія витратила майже 11 млрд крон на закупівлю танків, цього року на них у бюджеті не закладено жодної крони.

Тому пропонований бюджет Міністерства оборони на цей рік може скоротитися із 156 до майже 155 млрд, незважаючи на значне підвищення заробітної плати військовослужбовців. У відносних цифрах показник знизиться із 1,83 до 1,73% ВВП.

Міністр оборони Яромір Зуна запевняє, що цього буде достатньо більшості початих військових інвестицій. Однак він визнає, що нові закупівлі поки що доведеться відкласти. "Є місце для переговорів, але платежі з будь-яких завершених закупівель проводитимуться тільки з 2027 року", - сказав він.

"Будемо вірними Європі та НАТО": Андрій Бабіш зробив заяву після перемоги на виборах у Чехії

Антоніна Туманова

Світ
Техніка
Державний бюджет
НАТО
Leopard 2
Чехія