У Міноборони Чехії визнали, що країна не виконає своїх зобов'язань перед НАТО у 2026 році - ЗМІ

Чеська Республіка не зможе виконати своїх зобов'язань перед НАТО у 2026 році, особливо в частині військового потенціалу, який вона має внести до спільної оборони альянсу. Про це повідомляє Радіо Прага з посиланням на Міноборони Чехії, передає УНН.

Видання зауважує, що уряд Чехії планує обмежити витрати відомства як у абсолютних цифрах, так і у пропорції до валового внутрішнього продукту.

Чеська Республіка пообіцяла створити важку бригаду для оборони НАТО. Найближчими роками німецькі танки Leopard 2 A4 мають бути доповнені більш сучасними версіями танків 2 A8, які мають для неї ключове значення. 2025 року армія витратила майже 11 млрд крон на закупівлю танків, цього року на них у бюджеті не закладено жодної крони.

Тому пропонований бюджет Міністерства оборони на цей рік може скоротитися із 156 до майже 155 млрд, незважаючи на значне підвищення заробітної плати військовослужбовців. У відносних цифрах показник знизиться із 1,83 до 1,73% ВВП.

Міністр оборони Яромір Зуна запевняє, що цього буде достатньо більшості початих військових інвестицій. Однак він визнає, що нові закупівлі поки що доведеться відкласти. "Є місце для переговорів, але платежі з будь-яких завершених закупівель проводитимуться тільки з 2027 року", - сказав він.

