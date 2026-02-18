ВСУ зачистили восточную часть Гришино на Донбассе, ликвидировано около 10 россиян
Киев • УНН
российские оккупанты продолжают наступление на населенный пункт Гришино, что к северо-западу от Покровска Донецкой области. Они используют несколько маршрутов выдвижения, действуя малыми штурмовыми группами. Но Силы обороны Украины выявляют и уничтожают врага при попытках инфильтрации и закрепления на окраинах населенного пункта, а восточная часть Гришино зачищена от вражеских подразделений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
Детали
Недавно, воспользовавшись туманом, противник пытался в очередной раз проникнуть в Гришино. Силы обороны ликвидировали около 10 оккупантов, которые в восточной части населенного пункта скрывались в частных домах и нежилых помещениях
Танковый экипаж Leopard из состава 155 отдельной механизированной бригады отработал по вражеским позициям. Также удар по укрытиям россиян нанесли подразделения 147 отдельной артиллерийской бригады 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ. Они применили дроны-бомбардировщики Nemesis и Heavy Shot.
Напомним
Генеральный штаб ВСУ сообщил, что за сутки 17 февраля российские войска потеряли 740 солдат и 1851 БПЛА.
Также, по информации Генштаба ВСУ, в январе общие потери противника убитыми и тяжелоранеными составили более 31,7 тыс. человек, что превысило объемы его пополнения личным составом.