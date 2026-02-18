$43.260.09
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток РФ затянуть переговоры
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - Умеров
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небе
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
ВСУ зачистили восточную часть Гришино на Донбассе, ликвидировано около 10 россиян

Киев • УНН

 • 672 просмотра

российские оккупанты продолжают наступление на Гришино, но Силы обороны выявляют и уничтожают врага. Восточная часть населенного пункта зачищена, ликвидировано около 10 оккупантов.

ВСУ зачистили восточную часть Гришино на Донбассе, ликвидировано около 10 россиян

российские оккупанты продолжают наступление на населенный пункт Гришино, что к северо-западу от Покровска Донецкой области. Они используют несколько маршрутов выдвижения, действуя малыми штурмовыми группами. Но Силы обороны Украины выявляют и уничтожают врага при попытках инфильтрации и закрепления на окраинах населенного пункта, а восточная часть Гришино зачищена от вражеских подразделений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Детали

Недавно, воспользовавшись туманом, противник пытался в очередной раз проникнуть в Гришино. Силы обороны ликвидировали около 10 оккупантов, которые в восточной части населенного пункта скрывались в частных домах и нежилых помещениях

 - говорится в сообщении.

Танковый экипаж Leopard из состава 155 отдельной механизированной бригады отработал по вражеским позициям. Также удар по укрытиям россиян нанесли подразделения 147 отдельной артиллерийской бригады 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ. Они применили дроны-бомбардировщики Nemesis и Heavy Shot.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что за сутки 17 февраля российские войска потеряли 740 солдат и 1851 БПЛА.

Также, по информации Генштаба ВСУ, в январе общие потери противника убитыми и тяжелоранеными составили более 31,7 тыс. человек, что превысило объемы его пополнения личным составом.

Евгений Устименко

Украина