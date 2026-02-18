ЗСУ зачистили східну частину Гришиного на Донбасі, ліквідовано близько 10 росіян

російські окупанти продовжують наступ на населений пункт Гришине, що на північний захід від Покровська Донецької області. Вони використовують декілька маршрутів висування, діючи малими штурмовими групами. Але Сили оборони України виявляють та знищують ворога під час спроб інфільтрації та закріплення на околицях населеного пункту, а східна частина Гришиного зачищена від ворожих підрозділів. Про це повідомляє УНН з посиланням на 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Деталі

Нещодавно, скориставшись туманом, противник намагався вкотре проникнути у Гришине. Сили оборони ліквідували близько 10 окупантів, які у східній частині населеного пункту переховувалися у приватних будинках та нежитлових приміщеннях - йдеться в повідомленні.

Танковий екіпаж Leopard зі складу 155 окремої механізованої бригади відпрацював по ворожих позиціях. Також удар по укриттях росіян здійснили підрозділи 147 окрема артилерійська бригада 7 корпусу швидкого реагування ДШВ. Вони застосували дрони-бомбардувальники Nemesis та Heavy Shot.

Нагадаємо

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що за добу 17 лютого російські війська втратили 740 солдатів та 1851 БПЛА.

Також, за інформацією Генштабу ЗСУ, у січні загальні втрати противника вбитими та важкопораненими склали понад 31,7 тис осіб, що перевищило обсяги його поповнення особовим складом.