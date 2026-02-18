ЗСУ зачистили східну частину Гришиного на Донбасі, ліквідовано близько 10 росіян

$43.260.09
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
09:44 • 2564 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
08:42 • 5248 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
07:55 • 9920 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24 • 20084 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 35918 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 36376 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 36989 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15 • 32698 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 27129 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Популярнi новини
У Криму мобільний зв’язок перетворився на фікцію - ЦНС18 лютого, 01:24 • 15806 перегляди
Іран пропонує передати збагачений уран росії для примирення зі США - WSJ18 лютого, 02:01 • 8988 перегляди
Зеленський доручив своїй команді обговорити з росіянами зустріч із путіним у Женеві - Axios18 лютого, 02:39 • 11347 перегляди
"Успіх Трампа": Віткофф заявив про значний прогрес у переговорах України та росії в Женеві05:31 • 11679 перегляди
Масштабний збій стався вночі у роботі сервісів Google, YouTube та CloudflarePhoto06:29 • 14560 перегляди
Публікації
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 43690 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 58421 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 65585 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 86367 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 89057 перегляди
УНН Lite
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17 лютого, 17:21 • 14775 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 27451 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto17 лютого, 11:12 • 22935 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 32890 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 30489 перегляди
ЗСУ зачистили східну частину Гришиного на Донбасі, ліквідовано близько 10 росіян

Київ • УНН

 • 152 перегляди

російські окупанти продовжують наступ на Гришине, але Сили оборони виявляють та знищують ворога. Східна частина населеного пункту зачищена, ліквідовано близько 10 окупантів.

ЗСУ зачистили східну частину Гришиного на Донбасі, ліквідовано близько 10 росіян

російські окупанти продовжують наступ на населений пункт Гришине, що на північний захід від Покровська Донецької області. Вони використовують декілька маршрутів висування, діючи малими штурмовими групами. Але Сили оборони України виявляють та знищують ворога під час спроб інфільтрації та закріплення на околицях населеного пункту, а східна частина Гришиного зачищена від ворожих підрозділів. Про це повідомляє УНН з посиланням на 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Деталі

Нещодавно, скориставшись туманом, противник намагався вкотре проникнути у Гришине. Сили оборони ліквідували близько 10 окупантів, які у східній частині населеного пункту переховувалися у приватних будинках та нежитлових приміщеннях

 - йдеться в повідомленні.

Танковий екіпаж Leopard зі складу 155 окремої механізованої бригади відпрацював по ворожих позиціях. Також удар по укриттях росіян здійснили підрозділи 147 окрема артилерійська бригада 7 корпусу швидкого реагування ДШВ. Вони застосували дрони-бомбардувальники Nemesis та Heavy Shot.

Нагадаємо

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що за добу 17 лютого російські війська втратили 740 солдатів та 1851 БПЛА.

Також, за інформацією Генштабу ЗСУ, у січні загальні втрати противника вбитими та важкопораненими склали понад 31,7 тис осіб, що перевищило обсяги його поповнення особовим складом.

Євген Устименко

Україна