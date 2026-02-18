Втрати ворога: російські недорахувалися 740 солдатів та 1851 БпЛА за добу

$43.170.07
51.160.03
ukenru
17 лютого, 18:24 • 11304 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 21785 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 25172 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 27055 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15 • 25352 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 23948 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 28151 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 36666 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 48406 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 56927 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2.1м/с
77%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США не надали ліцензій на виробництво ракет для Patriot в Європі - Зеленський17 лютого, 20:11 • 5654 перегляди
Україна розраховує, що нові пакети оборонної підтримки почнуть надходити до 24 лютого - ОП17 лютого, 21:14 • 5490 перегляди
Кількість постраждалих від російських БпЛА на Сумщині зросла до 1117 лютого, 21:33 • 6786 перегляди
Українсько-російські переговори у політичній групі зайшли в глухий кут - Axios17 лютого, 21:47 • 7504 перегляди
Атака росіян на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла, у ДСНС повідомили подробиціPhoto17 лютого, 22:57 • 4666 перегляди
Публікації
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 34456 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 48947 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 56809 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 77608 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 80874 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Герман Галущенко
Олег Кіпер
Рустем Умєров
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Женева
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17 лютого, 17:21 • 9352 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 22450 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto17 лютого, 11:12 • 18323 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 28505 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 26205 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
MIM-104 Patriot

Втрати ворога: російські недорахувалися 740 солдатів та 1851 БпЛА за добу

Київ • УНН

 • 4 перегляди

За добу 17 лютого російські війська втратили 740 солдатів та 1851 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.02.26 становлять 1256080 осіб.

Втрати ворога: російські недорахувалися 740 солдатів та 1851 БпЛА за добу

За добу 17 лютого російські війська втратили на війні з Україною 740 солдатів та 1851 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.02.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1256080 (+740) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11681 (+3)
      • бойових броньованих машин ‒ 24051 (+6)
        • артилерійських систем ‒ 37363 (+40)
          • РСЗВ ‒ 1648 (0)
            • засоби ППО ‒ 1302 (+1)
              • літаків ‒ 435 (0)
                • гелікоптерів ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 137924 (+1851)
                    • крилаті ракети ‒ 4314 (+26)
                      • кораблі / катери ‒ 29 (0)
                        • підводні човни ‒ 2 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 78919 (+194)
                            • спеціальна техніка ‒ 4072 (+1)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              За інформацією Генштабу ЗСУ, у січні загальні втрати противника вбитими та важкопораненими склали понад 31,7 тис осіб, що перевищило обсяги його поповнення особовим складом.

                              Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський04.02.26, 23:10 • 22250 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна в Україні
                              Техніка
                              Війна в Україні
                              Генеральний штаб Збройних сил України