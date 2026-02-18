Потери врага: российские недосчитались 740 солдат и 1851 БПЛА за сутки
Киев • УНН
За сутки 17 февраля российские войска потеряли 740 солдат и 1851 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.02.26 составляют 1256080 человек.
За сутки 17 февраля российские войска потеряли на войне с Украиной 740 солдат и 1851 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.02.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1256080 (+740) человек ликвидировано
- танков ‒ 11681 (+3)
- боевых бронированных машин ‒ 24051 (+6)
- артиллерийских систем ‒ 37363 (+40)
- РСЗО ‒ 1648 (0)
- средства ПВО ‒ 1302 (+1)
- самолетов ‒ 435 (0)
- вертолетов ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 137924 (+1851)
- крылатые ракеты ‒ 4314 (+26)
- корабли / катера ‒ 29 (0)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 78919 (+194)
- специальная техника ‒ 4072 (+1)
Данные уточняются.
Напомним
По информации Генштаба ВСУ, в январе общие потери противника убитыми и тяжелоранеными составили более 31,7 тыс. человек, что превысило объемы его пополнения личным составом.
