Потери врага: российские недосчитались 740 солдат и 1851 БПЛА за сутки

$43.170.07
51.160.03
ukenru
17 февраля, 18:24 • 12011 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26 • 23473 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59 • 26403 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
17 февраля, 12:23 • 28308 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
17 февраля, 12:15 • 26328 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
17 февраля, 09:48 • 24318 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 28526 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 36955 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 48704 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 57175 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2м/с
82%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украина рассчитывает, что новые пакеты оборонной поддержки начнут поступать до 24 февраля - ОП17 февраля, 21:14 • 7006 просмотра
Число пострадавших от российских БПЛА в Сумской области возросло до 1117 февраля, 21:33 • 8384 просмотра
Украинско-российские переговоры в политической группе зашли в тупик - Axios17 февраля, 21:47 • 9062 просмотра
Атака россиян на Запорожье: число пострадавших возросло, в ГСЧС сообщили подробностиPhoto17 февраля, 22:57 • 6240 просмотра
В Крыму мобильная связь превратилась в фикцию - ЦНС01:24 • 5358 просмотра
публикации
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 35120 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 49642 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 57331 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 78139 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 81333 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Герман Галущенко
Олег Кипер
Рустем Умеров
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Женева
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Швейцария
Реклама
УНН Lite
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 9976 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 22731 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 18559 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 28729 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 26415 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
MIM-104 Patriot

Потери врага: российские недосчитались 740 солдат и 1851 БПЛА за сутки

Киев • УНН

 • 1094 просмотра

За сутки 17 февраля российские войска потеряли 740 солдат и 1851 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.02.26 составляют 1256080 человек.

Потери врага: российские недосчитались 740 солдат и 1851 БПЛА за сутки

За сутки 17 февраля российские войска потеряли на войне с Украиной 740 солдат и 1851 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.02.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1256080 (+740) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11681 (+3)
      • боевых бронированных машин ‒ 24051 (+6)
        • артиллерийских систем ‒ 37363 (+40)
          • РСЗО ‒ 1648 (0)
            • средства ПВО ‒ 1302 (+1)
              • самолетов ‒ 435 (0)
                • вертолетов ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 137924 (+1851)
                    • крылатые ракеты ‒ 4314 (+26)
                      • корабли / катера ‒ 29 (0)
                        • подводные лодки ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 78919 (+194)
                            • специальная техника ‒ 4072 (+1)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              По информации Генштаба ВСУ, в январе общие потери противника убитыми и тяжелоранеными составили более 31,7 тыс. человек, что превысило объемы его пополнения личным составом.

                              Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский04.02.26, 23:10 • 22250 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война в Украине
                              Техника
                              Война в Украине
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины