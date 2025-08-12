$41.450.06
«Присоединение территорий не является конечной целью Путина»: Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
09:00 • 1662 просмотра
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
06:06 • 9518 просмотра
Войска рф нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, известно о погибшем и 11 раненых - Сухопутные войска
05:29 • 16651 просмотра
Лидеры ЕС перед встречей Трампа и путина сделали заявление по Украине
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 77100 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 124927 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35 • 176959 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую Луну
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 128801 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52 • 93045 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 132834 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условия
Европейские оружейные заводы расширяются тройными темпами - FT

Киев • УНН

 • 998 просмотра

После 2022 года европейские оборонные предприятия увеличили темпы строительства новых производственных площадей втрое, развернув более 7 млн кв. м мощностей. Это самый большой скачок перевооружения в регионе за десятилетия.

С 2022 года, после полномасштабного вторжения России в Украину, европейские оборонные предприятия нарастили новые производственные площади втрое, развернув более 7 млн кв. м новых мощностей. Это самый большой скачок перевооружения в регионе за последние десятилетия. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

"Европейские оружейные заводы расширяются втрое быстрее, чем в мирное время, занимая более 7 миллионов квадратных метров новых промышленных площадок, что представляет собой перевооружение исторического масштаба", - пишет издание.

Анализ Financial Times, проведенный на основе радарных спутниковых данных Sentinel-1, выявил масштабное расширение производства на 150 оборонных объектах в 37 компаниях по всей Европе. По сравнению с 2020-2021 годами, площадь участков с признаками расширения или строительных работ, зафиксированных на снимках, выросла с 790 тыс. кв. м до 2,8 млн кв. м в 2024-2025 годах.

Отмечается, что были исследованы объекты в программе ЕС ASAP (Act in Support of Ammunition Production), которая выделила €500 млн для устранения узких мест в производстве боеприпасов и ракет. И что анализ показывает, что компании, получавшие средства в рамках ASAP, расширялись быстрее, чем другие.

Среди крупнейших исследуемых проектов - новый комплекс в Верпалоте (Венгрия), совместный для Rheinmetall с государственной N7 Holding. Здесь уже производят 30-мм патроны для БМП KF41 Lynx, а впоследствии будут производить 155-мм артиллерийские снаряды, 120-мм боеприпасы для Leopard 2 и даже собственный танк Panther, пишет издание.

Радарные снимки фиксируют и другие масштабные расширения: завод Roxel во Франции, производство MBDA в Германии (благодаря €10 млн от ASAP и заказу НАТО на $5,6 млрд для изготовления 1000 ракет Patriot), а также новый цех норвежской Kongsberg, открытый в 2024 году. BAE Systems в Великобритании увеличивает производство 155-мм снарядов в 16 раз благодаря новому взрывному комплексу в Южном Уэльсе.

По словам еврокомиссара по вопросам обороны Андрюса Кубилюса, годовые мощности Европы по производству боеприпасов выросли с 300 тыс. в 2022 году до 2 млн в конце 2024-го. А к 2027-му Rheinmetall планирует выпускать 1,1 млн 155-мм снарядов в год.

Эксперты подчеркивают: несмотря на прогресс, фактический выпуск остается ниже потенциального. Нехватка производства компонентов для дальнобойных ракет, в частности миниатюрных реактивных двигателей и взрывных наполнителей, является следующим вызовом для оборонной промышленности ЕС.

Дипломаты стран Балтии и представители НАТО приветствуют расширение как критически необходимый шаг, но призывают тратить средства эффективно и готовиться к длительному противостоянию с Россией.

Немецкая компания Hensoldt поставит Украине радары на более чем 340 миллионов евро25.07.25, 04:17 • 4114 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
