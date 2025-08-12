Европейские оружейные заводы расширяются тройными темпами - FT

С 2022 года, после полномасштабного вторжения России в Украину, европейские оборонные предприятия нарастили новые производственные площади втрое, развернув более 7 млн кв. м новых мощностей. Это самый большой скачок перевооружения в регионе за последние десятилетия. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

"Европейские оружейные заводы расширяются втрое быстрее, чем в мирное время, занимая более 7 миллионов квадратных метров новых промышленных площадок, что представляет собой перевооружение исторического масштаба", - пишет издание.

Анализ Financial Times, проведенный на основе радарных спутниковых данных Sentinel-1, выявил масштабное расширение производства на 150 оборонных объектах в 37 компаниях по всей Европе. По сравнению с 2020-2021 годами, площадь участков с признаками расширения или строительных работ, зафиксированных на снимках, выросла с 790 тыс. кв. м до 2,8 млн кв. м в 2024-2025 годах.

Отмечается, что были исследованы объекты в программе ЕС ASAP (Act in Support of Ammunition Production), которая выделила €500 млн для устранения узких мест в производстве боеприпасов и ракет. И что анализ показывает, что компании, получавшие средства в рамках ASAP, расширялись быстрее, чем другие.

Среди крупнейших исследуемых проектов - новый комплекс в Верпалоте (Венгрия), совместный для Rheinmetall с государственной N7 Holding. Здесь уже производят 30-мм патроны для БМП KF41 Lynx, а впоследствии будут производить 155-мм артиллерийские снаряды, 120-мм боеприпасы для Leopard 2 и даже собственный танк Panther, пишет издание.

Радарные снимки фиксируют и другие масштабные расширения: завод Roxel во Франции, производство MBDA в Германии (благодаря €10 млн от ASAP и заказу НАТО на $5,6 млрд для изготовления 1000 ракет Patriot), а также новый цех норвежской Kongsberg, открытый в 2024 году. BAE Systems в Великобритании увеличивает производство 155-мм снарядов в 16 раз благодаря новому взрывному комплексу в Южном Уэльсе.

По словам еврокомиссара по вопросам обороны Андрюса Кубилюса, годовые мощности Европы по производству боеприпасов выросли с 300 тыс. в 2022 году до 2 млн в конце 2024-го. А к 2027-му Rheinmetall планирует выпускать 1,1 млн 155-мм снарядов в год.

Эксперты подчеркивают: несмотря на прогресс, фактический выпуск остается ниже потенциального. Нехватка производства компонентов для дальнобойных ракет, в частности миниатюрных реактивных двигателей и взрывных наполнителей, является следующим вызовом для оборонной промышленности ЕС.

Дипломаты стран Балтии и представители НАТО приветствуют расширение как критически необходимый шаг, но призывают тратить средства эффективно и готовиться к длительному противостоянию с Россией.

