Європейські збройові заводи розширюються потрійними темпами - FT

З 2022 року, після повномасштабного вторгнення росії в Україну, європейські оборонні підприємства наростили нові виробничі площі утричі, розгорнувши понад 7 млн кв. м нових потужностей. Це найбільший стрибок переозброєння в регіоні за останні десятиліття. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

"Європейські збройові заводи розширюються втричі швидше, ніж у мирний час, займаючи понад 7 мільйонів квадратних метрів нових промислових майданчиків, що являє собою переозброєння історичного масштабу", - пише видання.

Аналіз Financial Times, проведений на основі радарних супутникових даних Sentinel-1, виявив масштабне розширення виробництва на 150 оборонних об’єктах у 37 компаніях по всій Європі. Порівняно з 2020-2021 роками, площа ділянок з ознаками розширення або будівельних робіт, які зафіксовані на знімках, зросла з 790 тис. кв. м до 2,8 млн кв. м у 2024-2025 роках.

Зазначається, що було досліджено об'єкти у програмі ЄС ASAP (Act in Support of Ammunition Production), яка виділила €500 млн для усунення вузьких місць у виробництві боєприпасів і ракет. І що аналіз показує, що компанії, які отримували кошти у межах ASAP, розширювалися швидше, ніж інші.

Серед найбільших досліджуваних проєктів - новий комплекс у Верпалоті (Угорщина), спільний для Rheinmetall з державною N7 Holding. Тут уже виготовляють 30-мм набої для БМП KF41 Lynx, а згодом вироблятимуть 155-мм артилерійські снаряди, 120-мм боєприпаси для Leopard 2 і навіть власний танк Panther, пише видання.

Радарні знімки фіксують і інші масштабні розширення: завод Roxel у Франції, виробництво MBDA в Німеччині (завдяки €10 млн від ASAP та замовленню НАТО на $5,6 млрд для виготовлення 1000 ракет Patriot), а також новий цех норвезької Kongsberg, відкритий у 2024 році. BAE Systems у Великій Британії збільшує виробництво 155-мм снарядів у 16 разів завдяки новому вибуховому комплексу в Південному Уельсі.

За словами єврокомісара з питань оборони Андрюса Кубілюса, річні потужності Європи з виробництва боєприпасів зросли з 300 тис. у 2022 році до 2 млн наприкінці 2024-го. А до 2027-го Rheinmetall планує випускати 1,1 млн 155-мм снарядів на рік.

Експерти наголошують: попри прогрес, фактичний випуск залишається нижчим за потенційний. Брак виробництва компонентів для далекобійних ракет, зокрема мініатюрних реактивних двигунів і вибухових наповнювачів, є наступним викликом для оборонної промисловості ЄС.

Дипломати країн Балтії та представники НАТО вітають розширення як критично необхідний крок, але закликають витрачати кошти ефективно і готуватися до тривалого протистояння з росією.

