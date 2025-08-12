$41.450.06
Ексклюзив
09:50
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
09:30
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
09:00
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
08:17
"Інфільтрація не означає отримати під контроль території": ОТУ "Донецьк" заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується
06:06
Війська рф завдали ракетний удар по навчальному підрозділу ЗСУ, відомо про загиблого та 11 поранених - Сухопутні війська
05:29
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
Ексклюзив
11 серпня, 16:37
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
11 серпня, 14:46
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 10:23
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
09:50
11 серпня, 16:37
11 серпня, 14:46
Європейські збройові заводи розширюються потрійними темпами - FT

Київ • УНН

 • 1208 перегляди

Після 2022 року європейські оборонні підприємства збільшили темпи будівництва нових виробничих площ утричі, розгорнувши понад 7 млн кв. м потужностей. Це найбільший стрибок переозброєння в регіоні за десятиліття.

Європейські збройові заводи розширюються потрійними темпами - FT

З 2022 року, після повномасштабного вторгнення росії в Україну, європейські оборонні підприємства наростили нові виробничі площі утричі, розгорнувши понад 7 млн кв. м нових потужностей. Це найбільший стрибок переозброєння в регіоні за останні десятиліття. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

"Європейські збройові заводи розширюються втричі швидше, ніж у мирний час, займаючи понад 7 мільйонів квадратних метрів нових промислових майданчиків, що являє собою переозброєння історичного масштабу", - пише видання.

Аналіз Financial Times, проведений на основі радарних супутникових даних Sentinel-1, виявив масштабне розширення виробництва на 150 оборонних об’єктах у 37 компаніях по всій Європі. Порівняно з 2020-2021 роками, площа ділянок з ознаками розширення або будівельних робіт, які зафіксовані на знімках, зросла з 790 тис. кв. м до 2,8 млн кв. м у 2024-2025 роках.

Зазначається, що було досліджено об'єкти у програмі ЄС ASAP (Act in Support of Ammunition Production), яка виділила €500 млн для усунення вузьких місць у виробництві боєприпасів і ракет. І що аналіз показує, що компанії, які отримували кошти у межах ASAP, розширювалися швидше, ніж інші.

Серед найбільших досліджуваних проєктів - новий комплекс у Верпалоті (Угорщина), спільний для Rheinmetall з державною N7 Holding. Тут уже виготовляють 30-мм набої для БМП KF41 Lynx, а згодом вироблятимуть 155-мм артилерійські снаряди, 120-мм боєприпаси для Leopard 2 і навіть власний танк Panther, пише видання.

Радарні знімки фіксують і інші масштабні розширення: завод Roxel у Франції, виробництво MBDA в Німеччині (завдяки €10 млн від ASAP та замовленню НАТО на $5,6 млрд для виготовлення 1000 ракет Patriot), а також новий цех норвезької Kongsberg, відкритий у 2024 році. BAE Systems у Великій Британії збільшує виробництво 155-мм снарядів у 16 разів завдяки новому вибуховому комплексу в Південному Уельсі.

За словами єврокомісара з питань оборони Андрюса Кубілюса, річні потужності Європи з виробництва боєприпасів зросли з 300 тис. у 2022 році до 2 млн наприкінці 2024-го. А до 2027-го Rheinmetall планує випускати 1,1 млн 155-мм снарядів на рік.

Експерти наголошують: попри прогрес, фактичний випуск залишається нижчим за потенційний. Брак виробництва компонентів для далекобійних ракет, зокрема мініатюрних реактивних двигунів і вибухових наповнювачів, є наступним викликом для оборонної промисловості ЄС.

Дипломати країн Балтії та представники НАТО вітають розширення як критично необхідний крок, але закликають витрачати кошти ефективно і готуватися до тривалого протистояння з росією.

Німецька компанія Hensoldt поставить Україні радари на понад 340 мільйонів євро25.07.25, 04:17 • 4114 переглядiв

Степан Гафтко

