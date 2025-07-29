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Германия планирует удвоить оборонный бюджет до 162 млрд евро к 2029 году

Киев • УНН

 • 544 просмотра

Германия планирует увеличить оборонный бюджет до 162 миллиардов евро к 2029 году, что вдвое превышает текущий уровень и значительно опережает цели НАТО. Часть средств, 9 миллиардов евро ежегодно, будет направлена на поддержку Украины, а также на масштабную модернизацию немецкой армии.

Германия планирует удвоить оборонный бюджет до 162 млрд евро к 2029 году

Берлин готовится существенно нарастить военные расходы – к 2029 году оборонный бюджет страны должен вырасти до 162 миллиардов евро. Это вдвое больше нынешнего уровня и значительно опережает целевые показатели НАТО. Часть средств пойдет на поддержку Украины, тогда как в самой Германии начинается масштабная модернизация армии. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Как отмечает издание, стремление Германии перевооружиться в ответ на растущую российскую агрессию в Европе приведет к тому, что ее "годовой оборонный бюджет удвоится до 162 миллиардов евро (189 миллиардов долларов)".

По словам высокопоставленного чиновника правительства, этого ежегодного показателя "должно быть достигнуто к 2029 году, что значительно опережает целевой показатель альянса НАТО" по военным расходам, которые должны достичь 3,5% валового внутреннего продукта к 2035 году. Общая сумма включает 9 миллиардов евро в год для Украины в поддержку ее борьбы с россией.

Учитывая, что расходы на оборону сейчас составляют 2% от ВВП, новые цифры подчеркивают, насколько канцлер Мерц и министр финансов Ларс Клингбайль стимулируют перевооружение.

Этот курс, как указано, означает возвращение Германии к военной стратегии, подобной той, что действовала во времена Холодной войны. Издание отмечает, что это – реакция на постоянные российские атаки против Украины и опасения, что оборонные обязательства США перед Европой ослабли во время президентства Дональда Трампа.

Одной из главных задач для правительства станет эффективное использование дополнительных средств на оборону – учитывая производственные ограничения, большие очереди и задержки в поставках вооружения. Также создан специальный фонд объемом 500 миллиардов евро для модернизации дорог, железных дорог, энергосетей и школ.

Среди запланированных закупок – до 2500 бронемашин GTK Boxer и до 1000 танков Leopard 2. По данным Bloomberg, такие закупки могут обойтись в 25 миллиардов евро.

Бюджет на следующий год предусматривает чистый новый долг на сумму 89,9 миллиарда евро, а к 2029 году эта цифра вырастет до 126,9 миллиарда. В то же время дополнительные расходы – включая налоговые льготы и повышение социальных выплат – увеличили дефицит бюджета до 172 миллиардов евро по среднесрочному плану Минфина на ближайшие четыре года.

Правительство планирует уменьшить дефицит за счет финансовой консолидации и экономии. Проект бюджета и финансового плана должны принять в среду на заседании кабмина. Затем документы рассмотрит нижняя палата парламента, а до конца года – и верхняя, где представлены 16 федеральных земель.

Канцлер Германии Мерц раскрыл серьезные проблемы для экономики Германии из-за тарифного компромисса с США29.07.2025, 00:59 • 3210 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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