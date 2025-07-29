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Канцлер Германии Мерц раскрыл серьезные проблемы для экономики Германии из-за тарифного компромисса с США

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что компромисс в тарифном споре с администрацией президента США Дональда Трампа нанесет значительный ущерб немецкой экономике и приведет к более высокой инфляции. Он поблагодарил Европейскую комиссию за переговоры, отметив, что это был наилучший возможный результат, хотя он не может удовлетворить Германию.

Канцлер Германии Мерц раскрыл серьезные проблемы для экономики Германии из-за тарифного компромисса с США

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц открыто признал, что компромисс в тарифном споре с администрацией президента США Дональда Трампа создаст серьезные проблемы для немецкой экономики. Об этом сообщает Bild, информирует УНН.

Детали

По его словам, немецкая экономика понесет "значительный ущерб от этих тарифов", при этом последствия не ограничатся Германией и Европой - это приведет не только к более высокой инфляции, но и к ухудшению трансатлантической торговли в целом.

Мы также увидим последствия этой торговой политики в Америке. Я твердо убежден, что эти тарифы не в интересах Соединенных Штатов Америки

- сказал Мерц.

При этом он поблагодарил Европейскую комиссию за неустанные переговоры с правительством США.

"Лично я не ожидал большего, чем этот результат. Но еще раз повторяю: этот результат не может нас удовлетворить, но это было лучшее, чего можно было достичь в данной ситуации", - резюмировал канцлер Германии.

Напомним

Накануне США и ЕС заключили масштабное торговое соглашение, по которому ЕС приобретет энергоносителей на $750 млрд и инвестирует в США на $600 млрд. ЕС также откроет свои страны для торговли по нулевому тарифу, включая военную технику.

По словам главы Белого дома Дональда Трампа, это крупнейшая сделка, которую когда-либо заключали США.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о деталях торгового соглашения, подписанного между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки. По ее словам, ЕС в рамках соглашения планирует использовать американские энергоресурсы для достижения энергетической независимости от России.

Нефть дорожает на фоне укрепления оптимизма относительно торговли из-за соглашения США и ЕС28.07.25, 08:30 • 4258 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Экономикаполитика
Европейская комиссия
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Европейский Союз
Германия
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен
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