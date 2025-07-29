Канцлер Германии Мерц раскрыл серьезные проблемы для экономики Германии из-за тарифного компромисса с США

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц открыто признал, что компромисс в тарифном споре с администрацией президента США Дональда Трампа создаст серьезные проблемы для немецкой экономики. Об этом сообщает Bild, информирует УНН.

Детали

По его словам, немецкая экономика понесет "значительный ущерб от этих тарифов", при этом последствия не ограничатся Германией и Европой - это приведет не только к более высокой инфляции, но и к ухудшению трансатлантической торговли в целом.

Мы также увидим последствия этой торговой политики в Америке. Я твердо убежден, что эти тарифы не в интересах Соединенных Штатов Америки - сказал Мерц.

При этом он поблагодарил Европейскую комиссию за неустанные переговоры с правительством США.

"Лично я не ожидал большего, чем этот результат. Но еще раз повторяю: этот результат не может нас удовлетворить, но это было лучшее, чего можно было достичь в данной ситуации", - резюмировал канцлер Германии.

Напомним

Накануне США и ЕС заключили масштабное торговое соглашение, по которому ЕС приобретет энергоносителей на $750 млрд и инвестирует в США на $600 млрд. ЕС также откроет свои страны для торговли по нулевому тарифу, включая военную технику.

По словам главы Белого дома Дональда Трампа, это крупнейшая сделка, которую когда-либо заключали США.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о деталях торгового соглашения, подписанного между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки. По ее словам, ЕС в рамках соглашения планирует использовать американские энергоресурсы для достижения энергетической независимости от России.

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