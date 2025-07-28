Нефть дорожает на фоне укрепления оптимизма относительно торговли из-за соглашения США и ЕС

Цены на нефть выросли в понедельник после того, как США заключили торговое соглашение с ЕС и могут продлить действие паузы по пошлинам с Китаем, что развеяло опасения, что более высокие пошлины могли негативно сказаться на экономической активности и ограничить спрос на топливо, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent к 03:36 по Гринвичу (06:36 по Киеву) выросли на 20 центов, или 0,29%, до 68,64 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate торговались на уровне 65,31 доллара за баррель, повысившись на 15 центов, или 0,23%.

Торговое соглашение между США и ЕС и возможное продление паузы по пошлинам между США и Китаем поддерживают мировые финансовые рынки и цены на нефть, отметил аналитик IG Markets Тони Сикамор.

"Учитывая, что риск затяжной торговой войны и важность августовских дедлайнов введения пошлин постепенно снижаются, рынки отреагировали позитивно", - добавил он в своей заметке.

Подписанное в воскресенье рамочное торговое соглашение между США и ЕС устанавливает импортную пошлину в 15% на большинство товаров ЕС, что составляет половину от угрожавшей ставки. Это соглашение предотвратило более масштабную торговую войну между двумя союзниками, на долю которых приходится почти треть мировой торговли, и может ограничить спрос на топливо.

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Также на понедельник запланирована встреча высокопоставленных представителей США и Китая в Стокгольме, цель которой - продлить перемирие по пошлинам до 12 августа, чтобы предотвратить резкое их повышение.

Цены на нефть в пятницу достигли самого низкого уровня за три недели на фоне опасений относительно мировой торговли и ожиданий увеличения поставок нефти из Венесуэлы.

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Хотя цены в понедельник немного выросли, рост был ограничен перспективой дальнейшего смягчения ограничений поставок ОПЕК+. Группа проведет заседание в понедельник.

Четыре делегата ОПЕК+ на прошлой неделе заявили, что маловероятно, что восемь стран-членов будут рекомендовать изменение существующих планов по увеличению добычи нефти на 548 000 баррелей в сутки в августе, хотя другой источник заявил, что пока рано делать выводы.

ING ожидает, что ОПЕК+ как минимум полностью вернет 2,2 млн баррелей в сутки в рамках дополнительных добровольных сокращений поставок до конца сентября.

Это означает рост поставок в сентябре не менее чем на 280 000 баррелей в сутки. Однако, очевидно, есть возможности для более активного повышения.

Группа производителей стремится восстановить свою долю на рынке, тогда как летний спрос помогает абсорбировать дополнительные баррели.

Аналитики JP Morgan заявили, что мировой спрос на нефть вырос на 600 000 баррелей в сутки в июле по сравнению с тем же периодом предыдущего года, а мировые запасы нефти увеличились на 1,6 млн баррелей в сутки.

На Ближнем Востоке йеменские хуситы заявили в воскресенье, что будут атаковать суда компаний, ведущих бизнес с израильскими портами, независимо от их национальности, в рамках того, что они назвали четвертой фазой военных операций против Израиля в связи с конфликтом в секторе Газа.

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