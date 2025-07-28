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Нафта дорожчає на тлі зміцнення оптимізму щодо торгівлі через угоду США та ЄС

Київ • УНН

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Ф'ючерси на нафту Brent та WTI зросли після того, як США уклали торговельну угоду з ЄС та можуть продовжити дію паузи по митах з Китаєм. Це розвіяло побоювання щодо негативного впливу мит на економічну активність та попит на пальне.

Нафта дорожчає на тлі зміцнення оптимізму щодо торгівлі через угоду США та ЄС

Ціни на нафту зросли в понеділок після того, як США уклали торгову угоду з ЄС і можуть продовжити дію паузи по митах з Китаєм, що розвіяло побоювання, що вищі мита могли негативно позначитися на економічній активності та обмежити попит на пальне, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent до 03:36 за Гринвічем (06:36 за Києвом) зросли на 20 центів, або 0,29%, до 68,64 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate торгувалися на рівні 65,31 долара за барель, підвищившись на 15 центів, або 0,23%.

Торгова угода між США та ЄС та можливе продовження паузи щодо мит між США та Китаєм підтримують світові фінансові ринки та ціни на нафту, зазначив аналітик IG Markets Тоні Сікамор.

"З огляду на те, що ризик затяжної торгової війни та важливість серпневих дедлайнів запровадження мит поступово знижуються, ринки відреагували позитивно", - додав він у своїй замітці.

Підписана в неділю рамкова торговельна угода між США та ЄС встановлює імпортне мито у 15% на більшість товарів ЄС, що становить половину від ставки, яка загрожувала. Ця угода запобігла більш масштабній торговельній війні між двома союзниками, на частку яких припадає майже третина світової торгівлі, і може обмежити попит на пальне.

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Також на понеділок заплановано зустріч високопоставлених представників США та Китаю у Стокгольмі, мета якої - продовжити перемир'я щодо мит до 12 серпня, щоб запобігти різкому їх підвищенню.

Ціни на нафту в п'ятницю досягли найнижчого рівня за три тижні на тлі побоювань щодо світової торгівлі та очікувань збільшення постачання нафти з Венесуели.

Ціна нафти Brent досягла тижневого максимуму25.07.25, 10:23 • 3393 перегляди

Хоча ціни в понеділок трохи зросли, зростання було обмежено перспективою подальшого пом'якшення обмежень постачання ОПЕК+. Група проведе засідання у понеділок.

Чотири делегати ОПЕК+ минулого тижня заявили, що малоймовірно, що вісім країн-членів рекомендуватимуть зміну існуючих планів зі збільшення видобутку нафти на 548 000 барелів на добу в серпні, хоча інше джерело заявило, що поки що рано робити висновки.

ING очікує, що ОПЕК+ як мінімум повністю поверне 2,2 млн барелів на добу в межах додаткових добровільних скорочень поставок до кінця вересня.

Це означає зростання постачання у вересні не менше ніж на 280 000 барелів на добу. Однак, очевидно, є можливості для активнішого підвищення.

Група виробників прагне відновити свою частку на ринку, тоді як літній попит допомагає абсорбувати додаткові барелі.

Аналітики JP Morgan заявили, що світовий попит на нафту зріс на 600 000 барелів на добу в липні порівняно з тим же періодом попереднього року, а світові запаси нафти збільшилися на 1,6 млн барелів на добу.

На Близькому Сході єменські хусити заявили в неділю, що атакуватимуть судна компаній, які ведуть бізнес із ізраїльськими портами, незалежно від їхньої національності, у межах того, що вони назвали четвертою фазою військових операцій проти Ізраїлю у зв'язку з конфліктом у секторі Газа.

Єменські хусити погрожують атакувати всі пов'язані з Ізраїлем кораблі28.07.25, 04:10 • 4014 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Brent
JPMorgan Chase
Ізраїль
ОПЕК
Reuters
Стокгольм
Європейський Союз
Китай
Сполучені Штати Америки
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