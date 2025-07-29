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Німецький канцлер Мерц розкрив серйозні проблеми для економіки Німеччини через тарифний компроміс зі США

Київ • УНН

 • 186 перегляди

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що компроміс у тарифній суперечці з адміністрацією президента США Дональда Трампа завдасть значної шкоди німецькій економіці та призведе до вищої інфляції. Він подякував Європейській комісії за переговори, зазначивши, що це був найкращий можливий результат, хоча він не може задовольнити Німеччину.

Німецький канцлер Мерц розкрив серйозні проблеми для економіки Німеччини через тарифний компроміс зі США

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц відкрито визнав, що компроміс у тарифній суперечці з адміністрацією президента США Дональда Трампа створить серйозні проблеми для німецької економіки. Про це повідомляє Bild, інформує УНН.

Деталі

За його словами, німецька економіка зазнає "значної шкоди від цих тарифів", при цьому наслідки не обмежаться Німеччиною та Європою - це призведе не лише до вищої інфляції, а й до погіршення трансатлантичної торгівлі в цілому.

Ми також побачимо наслідки цієї торговельної політики в Америці. Я твердо переконаний, що ці тарифи не в інтересах Сполучених Штатів Америки

- сказав Мерц.

При цьому він подякував Європейській комісії за невпинні переговори з урядом США.

"Особисто я не очікував більшого, ніж цей результат. Але ще раз повторюю: цей результат не може нас задовольнити, але це було найкраще, чого можна було досягти в даній ситуації", - резюмував канцлер Німеччини.

Нагадаємо

Напередодні США та ЄС уклали масштабну торговельну угоду, за якою ЄС придбає енергоносіїв на $750 млрд та інвестує в США на $600 млрд. ЄС також відкриє свої країни для торгівлі за нульовим тарифом, включаючи військову техніку.

За словами глави Білого дому Дональда Трампа, це найбільша угода, яку коли-небудь укладали США.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про деталі торговельної угоди, підписаної між Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки. За її словами, ЄС у межах угодипланує використовувати американські енергоресурси для досягнення енергетичної незалежності від росії.

Нафта дорожчає на тлі зміцнення оптимізму щодо торгівлі через угоду США та ЄС28.07.25, 08:30 • 4258 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітика
Європейська комісія
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Європейський Союз
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн
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