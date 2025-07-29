Німецький канцлер Мерц розкрив серйозні проблеми для економіки Німеччини через тарифний компроміс зі США

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц відкрито визнав, що компроміс у тарифній суперечці з адміністрацією президента США Дональда Трампа створить серйозні проблеми для німецької економіки. Про це повідомляє Bild, інформує УНН.

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За його словами, німецька економіка зазнає "значної шкоди від цих тарифів", при цьому наслідки не обмежаться Німеччиною та Європою - це призведе не лише до вищої інфляції, а й до погіршення трансатлантичної торгівлі в цілому.

Ми також побачимо наслідки цієї торговельної політики в Америці. Я твердо переконаний, що ці тарифи не в інтересах Сполучених Штатів Америки - сказав Мерц.

При цьому він подякував Європейській комісії за невпинні переговори з урядом США.

"Особисто я не очікував більшого, ніж цей результат. Але ще раз повторюю: цей результат не може нас задовольнити, але це було найкраще, чого можна було досягти в даній ситуації", - резюмував канцлер Німеччини.

Нагадаємо

Напередодні США та ЄС уклали масштабну торговельну угоду, за якою ЄС придбає енергоносіїв на $750 млрд та інвестує в США на $600 млрд. ЄС також відкриє свої країни для торгівлі за нульовим тарифом, включаючи військову техніку.

За словами глави Білого дому Дональда Трампа, це найбільша угода, яку коли-небудь укладали США.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про деталі торговельної угоди, підписаної між Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки. За її словами, ЄС у межах угодипланує використовувати американські енергоресурси для досягнення енергетичної незалежності від росії.

Нафта дорожчає на тлі зміцнення оптимізму щодо торгівлі через угоду США та ЄС