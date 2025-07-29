Німеччина планує подвоїти оборонний бюджет до 162 млрд євро до 2029 року

Берлін готується суттєво наростити військові витрати - до 2029 року оборонний бюджет країни має зрости до 162 мільярдів євро. Це вдвічі більше за нинішній рівень і значно випереджає цільові показники НАТО. Частина коштів піде на підтримку України, тоді як у самій Німеччині розпочинається масштабна модернізація армії. Про це пише УНН із посиланням на Bloomberg.

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Як зазначає видання, прагнення Німеччини переозброїтися у відповідь на зростаючу російську агресію в Європі призведе до того, що її "річний оборонний бюджет подвоїться до 162 мільярдів євро (189 мільярдів доларів)".

За словами високопосадовця уряду, цього щорічного показника "має бути досягнуто до 2029 року, що значно випереджає цільовий показник альянсу НАТО" щодо військових витрат, які мають досягти 3,5% валового внутрішнього продукту до 2035 року. Загальна сума включає 9 мільярдів євро на рік для України на підтримку її боротьби з росією.

З огляду на те, що витрати на оборону зараз становлять 2% від ВВП, нові цифри підкреслюють, наскільки канцлер Мерц та міністр фінансів Ларс Клінгбайль стимулюють переозброєння.

Цей курс, як вказано, означає повернення Німеччини до військової стратегії, подібної до тієї, що діяла за часів Холодної війни. Видання зазначає, що це - реакція на постійні російські атаки проти України та побоювання, що оборонні зобов’язання США перед Європою послабли під час президентства Дональда Трампа.

Одним із головних викликів для уряду стане ефективне використання додаткових коштів на оборону - з огляду на виробничі обмеження, великі черги та затримки в постачанні озброєння. Також створено спеціальний фонд обсягом 500 мільярдів євро для модернізації доріг, залізниць, енергомереж і шкіл.

Серед запланованих закупівель - до 2500 бронемашин GTK Boxer і до 1000 танків Leopard 2. За даними Bloomberg, такі закупівлі можуть обійтись у 25 мільярдів євро.

Бюджет на наступний рік передбачає чистий новий борг на суму 89,9 мільярда євро, а до 2029 року ця цифра зросте до 126,9 мільярда. Водночас додаткові витрати - включно з податковими пільгами й підвищенням соціальних виплат - збільшили дефіцит бюджету до 172 мільярдів євро за середньостроковим планом Мінфіну на найближчі чотири роки.

Уряд планує зменшити дефіцит за рахунок фінансової консолідації та економії. Проєкт бюджету та фінансового плану мають ухвалити в середу на засіданні кабміну. Потім документи розгляне нижня палата парламенту, а до кінця року - й верхня, де представлені 16 федеральних земель.

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