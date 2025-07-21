Канада предоставит 15 млн долларов на ремонт танков Leopard 2 для Украины

$41.750.12
48.610.15
ukenru
Встреча Украины и рф в Турции планируется на среду - Зеленский
17:47 • 5648 просмотра
Встреча Украины и рф в Турции планируется на среду - Зеленский
17:25 • 14993 просмотра
СНБО ввел реальный мораторий на проверки бизнеса - Зеленский
15:58 • 21287 просмотра
Украина хочет обсудить с рф в Турции возвращение пленных, детей и встречу лидеров – Зеленский
Эксклюзив
15:11 • 60991 просмотра
"Небо ошибок не прощает". Почему Украина рискует потерять боевой потенциал вертолетов Ми-8?
Эксклюзив
14:45 • 36986 просмотра
Сколько фруктов и ягод можно употреблять ежедневно и есть ли противопоказания - объясняет нутрициолог
Эксклюзив
14:09 • 67515 просмотра
В Раде предлагают предоставить самолетостроительным предприятиям льготы в рамках Defence City для сохранения потенциала
21 июля, 12:26 • 40010 просмотра
Его курировал заместитель руководителя охраны Януковича: в самом элитном закрытом подразделении НАБУ обнаружили "крота" фсб
Эксклюзив
21 июля, 10:21 • 48980 просмотра
Баганец: НАБУ чаще всего допускает утечки информации о следственных действиях
Эксклюзив
21 июля, 10:00 • 56388 просмотра
Почти сотня граждан стали жертвами торговли людьми за первые шесть месяцев 2025 года - Минсоцполитики
21 июля, 09:37 • 51208 просмотра
Зеленский назначил новых послов в 16 странах и международных организациях: указы
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1.6м/с
73%
744мм
Популярные новости
«Чтобы ни у кого не было сомнений в прозрачности деятельности Офиса Генерального прокурора»: Кравченко объяснил, почему лично поддерживает обвинение по делу Молочного21 июля, 09:16 • 79470 просмотра
Шайло Джоли и ее предполагаемую девушку заметили в авто во время страстных объятий21 июля, 10:04 • 24542 просмотра
Новая российская тактика применения "шахедов" увеличивает количество попаданий в Украине - FT21 июля, 11:03 • 80265 просмотра
Зеленский определил пять приоритетов для украинской дипломатии: детали13:43 • 66203 просмотра
Громкие заявления вместо действий: глава АРМА Дума игнорирует внутренние проверки на фоне уголовного дела15:24 • 47240 просмотра
публикации
Громкие заявления вместо действий: глава АРМА Дума игнорирует внутренние проверки на фоне уголовного дела15:24 • 47639 просмотра
"Небо ошибок не прощает". Почему Украина рискует потерять боевой потенциал вертолетов Ми-8?
Эксклюзив
15:11 • 61031 просмотра
В Раде предлагают предоставить самолетостроительным предприятиям льготы в рамках Defence City для сохранения потенциала
Эксклюзив
14:09 • 67543 просмотра
Авиастроение без поддержки: как стратегическая отрасль теряет возможности для развития
Эксклюзив
18 июля, 15:17 • 384111 просмотра
Нардеп Гурин попал в скандал: почему его заявление возмутило военных18 июля, 14:37 • 304910 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Рустем Умеров
Фридрих Мерц
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Крым
Реклама
УНН Lite
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 108237 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 203167 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 220278 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 217810 просмотра
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского17 июля, 13:55 • 218104 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Ми-8
Ракетная система С-300
Flakpanzer Gepard
Шахед-136

Канада предоставит 15 млн долларов на ремонт танков Leopard 2 для Украины

Киев • УНН

 • 1108 просмотра

Канада предоставит дополнительные 20 миллионов канадских долларов на поддержку обслуживания танков Leopard 2 для Украины. Средства будут направлены в центр технического обслуживания и ремонта танков в Польше.

Канада предоставит 15 млн долларов на ремонт танков Leopard 2 для Украины

Министр обороны Канады Дэвид Макгинти объявил о выделении дополнительных 20 миллионов канадских долларов ($14,6 миллиона) на поддержку обслуживания танков Leopard 2 для Украины. Об этом он заявил во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу канадского Минобороны.

Детали

Во время заседания в формате "Рамштайн" Макгинти объявил, что Канада выделит дополнительные 20 миллионов канадских долларов на поддержку центра технического обслуживания и ремонта танков Leopard 2 в Польше.

"Эти средства выделяются из бюджета Канады на военную помощь Украине на 2025-2026 годы", – уточняет оборонное ведомство страны.

Таким образом, с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Канада объявила о выделении Украине военной помощи на общую сумму 6,5 миллиарда канадских долларов.

Европейские союзники по НАТО и Канада возьмут на себя "основную роль в финансировании" американского оружия для Украины - СМИ15.07.25, 16:19 • 4757 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
Леопард 2
Канада
Украина
Польша
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9