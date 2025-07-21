Канада предоставит 15 млн долларов на ремонт танков Leopard 2 для Украины

Министр обороны Канады Дэвид Макгинти объявил о выделении дополнительных 20 миллионов канадских долларов ($14,6 миллиона) на поддержку обслуживания танков Leopard 2 для Украины. Об этом он заявил во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу канадского Минобороны.

Детали

Во время заседания в формате "Рамштайн" Макгинти объявил, что Канада выделит дополнительные 20 миллионов канадских долларов на поддержку центра технического обслуживания и ремонта танков Leopard 2 в Польше.

"Эти средства выделяются из бюджета Канады на военную помощь Украине на 2025-2026 годы", – уточняет оборонное ведомство страны.

Таким образом, с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Канада объявила о выделении Украине военной помощи на общую сумму 6,5 миллиарда канадских долларов.

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