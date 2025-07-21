Канада надасть 15 млн доларів на ремонт танків Leopard 2 для України
Київ • УНН
Канада надасть додаткові 20 мільйонів канадських доларів на підтримку обслуговування танків Leopard 2 для України. Кошти будуть спрямовані на центр технічного обслуговування та ремонту танків у Польщі.
Міністр оборони Канади Девід Макгінті оголосив про виділення додаткових 20 мільйонів канадських доларів ($14,6 мільйона) на підтримку обслуговування танків Leopard 2 для України. Про це він заявив під час засідання Контактної групи з питань оборони України, передає УНН з посиланням на пресслужбу канадського Міноборони.
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Під час засідання у форматі "Рамштайн" Макгінті оголосив, що Канада виділить додаткові 20 мільйонів канадських доларів на підтримку центру технічного обслуговування та ремонту танків Leopard 2 у Польщі.
"Ці кошти виділяються з бюджету Канади на військову допомогу Україні на 2025-2026 роки", – уточнює оборонне відомство країни.
Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року Канада оголосила про виділення Україні військової допомоги на загальну суму 6,5 мільярда канадських доларів.
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