Давньогрецькі боги, роуд-муві та Царство Мертвих - вийшов перший тизер нового фільму Павла Острікова "Трагедія"

Український режисер Павло Остріков після успішного повнометражного режисерського дебюту зі sci-fi драмою "Ти-Космос" працює над другим фільмом "Трагедія". Зйомки розпочнуться вже наступного року. Про це повідомили у компанії ForeFilms і презентували перший тизер фільму, передає УНН.

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Події стрічки відбуваються в недалекому майбутньому, де війна закінчилася. Давньогрецькі боги, скинувши християнського бога, тепер правлять світом. Професор філософського факультету Юрій Волошин разом зі студентом Колею вирушає у подорож Україною до Царства Мертвих, щоб повернути своїх близьких з потойбіччя.

Анімаційна стилістика тизеру є в певному сенсі символічною та продовжує практику, започатковану кінокомпанією ForeFilms ще у фільмі "Ти-Космос", анімований тизер, який не лише презентував стрічку на пітчингах, а й навіть увійшов до самого фільму.

Як і в попередніх роботах, у "Трагедії" сценарист та режисер Павло Остріков продовжує працювати на перетині різних жанрів, використовує різноманітні стилістичні прийоми та додає неочікувані сюжетні рішення, при цьому не забуваючи піднімати актуальні теми.

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Історія за формою нагадує давньогрецьку трагедію, де невід’ємною частиною твору є хор. І саме він стане одним із ключових художніх рішень у фільмі, проспівуючи впродовж стрічки певні частини сюжету та зв’язуючи історію в єдине ціле.

Кадри з тизеру фільму "Трагедія"

Події картини розвиваються в жанрі магічного реалізму, де герої приймають фантастичні явища як буденність.

Незважаючи на назву проєкту, за жанром це радше трагікомедія, тому що навіть у сумні часи є місце для надії й гумору. Я вірю в силу гумору як інструменту рефлексії, тому хочу у своїй майбутній картині знайти баланс між драмою та комедією. Мені важливо розповісти цю історію, тому що для мене це терапія, яка допомагає примиритися з реальністю. Я вірю в силу мистецтва, вірю, що погляд на події під іншим кутом інколи дає можливість побачити більше — поділився Павло Остріков.

Продюсерами стрічки виступають Анна Яценко та Володимир Яценко, співзасновники компанії-виробника ForeFilms. Вони продюсували такі українські стрічки, як "Я і Фелікс", "Відблиск", "Люксембург, Люксембург", "Ти-Космос" тощо.

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Зараз проєкт перебуває на етапі девелопменту, а зйомки планують розпочати влітку 2027 року.

Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду.