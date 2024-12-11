Украинский фильм "Ты - Космос" одержал победу на одном из самых престижных кинофестивалей в Париже

Фильм украинского режиссера Павла Острикова «Ты - Космос» получил два главных приза на Paris International Fantastic Film Festival, пишет УНН со ссылкой на Госкино Украины.

Детали

Фильм «Ты - Космос» Павла Острикова на Paris International Fantastic Film Festival получил:

- Œil d'or long-métrage international - «Золотой глаз», как лучший полнометражный фильм по результатам голосования зрителей;

- Prix Ciné+Frisson long-métrage - приз от телеканала «Сіпе+Frisson».

Справочно

PIFFF - ежегодный фестиваль, посвященный фантастике, триллерам, ужасам и анимации. С момента основания в 2011 году он стал одним из ключевых событий для поклонников жанрового кино со всего мира.

Дополнение

В этом году фестиваль проходил с 4 по 11 декабря в Париже.

Показ «Ты - Космос» состоялся 7 декабря.

Лента «Ты - Космос» создана при поддержке Государственного агентства по вопросам кино, компанией ForeFilms, копродукция Украина, Бельгия.

Напомним

Американская киноакадемия включила три украинские ленты в список претендентов на «Оскар 2025». Среди них «Ля Палисиада», «Фарфоровая война» и «Мирные люди».