Следствие по делу "Мидас" завершено

Следствие по делу "Мидас" о коррупционных схемах в энергетике завершено. Об этом сообщили в САП 4 ноября, пишет УНН.

Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу о преступной организации, которая действовала в сфере энергетики и в состав которой входили действующие и бывшие должностные лица энергетической сферы, известный в СМИ бизнесмен и другие лица - сообщили в САП.

Суть дела

В САП отметили, что, по версии следствия, "участники преступной организации выстроили масштабные коррупционные схемы влияния на деятельность стратегических предприятий государственного сектора в сфере энергетики Украины, прежде всего в АО "НАЭК "Энергоатом", получения по этим схемам на постоянной основе с декабря 2020 года по ноябрь 2025 года значительных сумм неправомерной выгоды и осуществления отмывания средств".

Основным направлением деятельности преступной организации, как сообщили в САП, "было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов НАЭК "Энергоатом" и предприятий Министерства энергетики Украины в размере от 10% до 15% от стоимости оплаченных средств по заключенным договорам, а также за возможность их продления или заключения новых договоров".

"В случае отказа платить неправомерную выгоду контрагентам блокировали платежи за предоставленные услуги / поставленную продукцию или лишали статуса поставщика", - рассказали в САП.

Общая сумма полученной неправомерной выгоды, согласно обнародованной оценке САП, за описанный период составляет более 111 млн долларов США и почти 12 млн евро.

"Легализация незаконно полученных средств осуществлялась отдельным офисом преступной организации, располагавшимся в центре Киева. Через этот офис вели строгий учет полученных из сферы энергетики Украины средств и "черную бухгалтерию", также организовывали отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов или передачу в собственность физическим лицам", - сообщили в САП.

Значительная часть операций, в частности выдача наличных, по данным САП, проводилась также за пределами Украины.

Как отмечается, из материалов этого уголовного производства выделен еще ряд производств, в которых продолжается расследование фактов предоставления и получения неправомерной выгоды в энергетическом секторе, отмывания средств в интересах других лиц, а также совершения других преступлений.

Напомним

10 ноября 2025 года НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

В деле фигурировали высокопоставленные должностные лица.