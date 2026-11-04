Слідство у справі "Мідас" завершили

Слідство у справі "Мідас" щодо корупційних схем в енергетиці завершили. Про це повідомили у САП 4 листопада, пише УНН.

Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі щодо злочинної організації, яка діяла у сфері енергетики та до складу якої входили чинні й колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен, інші особи - повідомили у САП.

Суть справи

У САП зазначили, що, за версією слідства, "учасники злочинної організації вибудували масштабні корупційні схеми впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору у сфері енергетики України, насамперед в АТ "НАЕК "Енергоатом", отримання за цими схемами на постійній основі з грудня 2020 року по листопад 2025 року значних сум неправомірної вигоди та здійснення відмивання коштів".

Основним напрямком діяльності злочинної організації, як повідомили у САП, "було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів НАЕК "Енергоатом" та підприємств Міністерства енергетики України в розмірі від 10% до 15% від вартості оплачених коштів за укладеними договорами та за можливість їх продовження або укладення нових договорів".

"У випадку відмови сплатити неправомірну вигоду контрагентам блокували платежі за надані послуги / поставлену продукцію або позбавляли статусу постачальника", - розповіли у САП.

Загальна сума отриманої неправомірної вигоди, за оприлюдненою оцінкою САП, за описаний період становить понад 111 млн дол. США та майже 12 млн євро.

"Легалізація незаконно отриманих коштів здійснювалась окремим офісом злочинної організації, що розташовувався в центрі Києва. Через цей офіс вели суворий облік отриманих із сфери енергетики України коштів та "чорну бухгалтерію", також організовували відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів або видачу у власність фізичним особам", - повідомили у САП.

Значна частина операцій, зокрема видача готівки, за даними САП, проводилась також за межами України.

Як зауважується, з матеріалів цього кримінального провадження виділено ще низку проваджень, у яких продовжується розслідування фактів надання та отримання неправомірної вигоди в енергетичному секторі, відмивання коштів в інтересах інших осіб, а також вчинення інших злочинів.

Нагадаємо

10 листопада 2025 року НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".

У справі фігурували високопосадовці.