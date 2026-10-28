Норвегия выделяет Украине 54 млн долларов на поддержку энергетики
Киев • УНН
Норвегия выделит Украине 500 млн крон для поддержки энергетики. Страны обновили меморандум и расширили сотрудничество в восстановлении системы.
Норвегия предоставит Украине 500 млн норвежских крон, или около 54 млн долларов, для поддержки энергетического сектора. Об этом объявил министр энергетики Норвегии Терье Осланд во время визита в Киев, сообщает Министерство энергетики Украины, пишет УНН.
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По итогам встречи представители двух стран подписали меморандум об усилении энергетического партнерства. Документ обновляет договоренности от июня 2024 года и определяет новые направления сотрудничества.
В частности, речь идет о восстановлении энергетических мощностей, развитии гидроэнергетики и других возобновляемых источников энергии, децентрализованной генерации и систем накопления электроэнергии.
Норвегия поможет восстановить украинскую энергосистему
Отдельное внимание стороны уделили модернизации энергетической инфраструктуры, привлечению инвестиций, повышению надежности электроснабжения и сотрудничеству в газовой сфере.
Также обсудили поставки необходимого оборудования, создание резервов и привлечение дополнительных средств в Фонд поддержки энергетики Украины.
Во время переговоров украинская сторона проинформировала норвежского министра об изменении тактики российских атак на энергетические объекты и актуальных потребностях для их восстановления.
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