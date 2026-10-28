Норвегія виділяє Україні 54 млн доларів на підтримку енергетики
Київ • УНН
Норвегія виділить Україні 500 млн крон для підтримки енергетики. Країни оновили меморандум і розширили співпрацю у відновленні системи.
Норвегія надасть Україні 500 млн норвезьких крон, або близько 54 млн доларів, для підтримки енергетичного сектору. Про це оголосив міністр енергетики Норвегії Тер'є Асланд під час візиту до Києва, повідомляє Міністерство енергетики України, пише УНН.
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За підсумками зустрічі представники двох країн підписали меморандум про посилення енергетичного партнерства. Документ оновлює домовленості від червня 2024 року та визначає нові напрями співпраці.
Зокрема, йдеться про відновлення енергетичних потужностей, розвиток гідроенергетики та інших відновлюваних джерел енергії, децентралізованої генерації й систем накопичення електроенергії.
Норвегія допоможе відновлювати українську енергосистему
Окрему увагу сторони приділили модернізації енергетичної інфраструктури, залученню інвестицій, підвищенню надійності електропостачання та співпраці в газовій сфері.
Також обговорили постачання необхідного обладнання, створення резервів і залучення додаткових коштів до Фонду підтримки енергетики України.
Під час переговорів українська сторона поінформувала норвезького міністра про зміну тактики російських атак на енергетичні об'єкти та актуальні потреби для їхнього відновлення.
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