На фоне тотального упадка угольной отрасли оккупированного Донбасса российская пропаганда пытается отвлечь жителей ВОТ, обещая "роботизацию шахт в ближайшие десятилетия". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Отмечается, что ранее пропаганда уже раскручивала "инновационные идеи" о "выращивании овощей в закрытых шахтах" или "фильтрации шахтных вод".

Но всем этим проектам никогда не суждено было быть реализованными из-за высокой стоимости. Их единственная цель — создать иллюзию, будто отрасль живёт и "идёт в ногу со временем"

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Указывается, что на самом деле угольную отрасль на Донбассе постиг полный крах: попытки оккупантов спасти предприятия, передав их "российским инвесторам", провалились.

Инвесторы поняли, что попали в ловушку, поэтому пытались вернуть оккупационным властям 9 из 15 взятых в аренду объектов: шахты убыточны, а единственное, что с ними можно сделать, — законсервировать, да ещё и за свой счёт