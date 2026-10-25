Крах угольной отрасли на ВОТ: пропаганда фантазирует о «роботизации шахт» — ЦПД
Киев • УНН
На оккупированном Донбассе обещают роботизацию шахт, хотя 9 из 15 объектов инвесторы пытаются вернуть из-за убыточности. ЦПД назвал это иллюзией развития.
На фоне тотального упадка угольной отрасли оккупированного Донбасса российская пропаганда пытается отвлечь жителей ВОТ, обещая "роботизацию шахт в ближайшие десятилетия". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
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Отмечается, что ранее пропаганда уже раскручивала "инновационные идеи" о "выращивании овощей в закрытых шахтах" или "фильтрации шахтных вод".
Но всем этим проектам никогда не суждено было быть реализованными из-за высокой стоимости. Их единственная цель — создать иллюзию, будто отрасль живёт и "идёт в ногу со временем"
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Указывается, что на самом деле угольную отрасль на Донбассе постиг полный крах: попытки оккупантов спасти предприятия, передав их "российским инвесторам", провалились.
Инвесторы поняли, что попали в ловушку, поэтому пытались вернуть оккупационным властям 9 из 15 взятых в аренду объектов: шахты убыточны, а единственное, что с ними можно сделать, — законсервировать, да ещё и за свой счёт
Там указывают, что российская оккупация окончательно погубила то, чем всегда гордился Донбасс, — его угольную промышленность и шахтёрский труд.
Напомним
Министерство энергетики подготовило законопроект, который должен позволить безвозмездно передавать из государственной в коммунальную собственность наземное имущество угольных и урановых шахт, находящихся в процессе ликвидации.
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