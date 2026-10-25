Крах вугільної галузі на ТОТ: пропаганда фантазує про "роботизацію шахт" - ЦПД
Київ • УНН
На окупованому Донбасі обіцяють роботизацію шахт, хоча 9 із 15 об’єктів інвестори намагаються повернути через збитковість. ЦПД назвав це ілюзією розвитку.
На тлі тотального занепаду вугільної галузі окупованого Донбасу російська пропаганда намагається відволікти жителів ТОТ, обіцяючи "роботизацію шахт у найближчі десятиліття". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
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Зазначається, що раніше пропаганда вже розганяла "інноваційні ідеї" про "вирощування овочів у закритих шахтах" чи "фільтрацію шахтних вод".
Але всім цим проєктам ніколи не судилося бути реалізованими через високу вартість. Їхня єдина мета - створити ілюзію, ніби галузь живе та "йде в ногу з часом"
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Вказується, що насправді вугільну галузь на Донбасі спіткав повний крах: спроби окупантів врятувати підприємства, передавши їх "російським інвесторам", провалилися.
Інвестори зрозуміли, що потрапили у пастку, тому намагалися повернути окупаційній владі 9 із 15 взятих в оренду об’єктів: шахти збиткові, а єдине, що з ними можна зробити, - законсервувати, та ще й власним коштом
Там вказують, що російська окупація остаточно погубила те, чим завжди пишався Донбас - його вугільну промисловість та шахтарську працю.
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