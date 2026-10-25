Крах вугільної галузі на ТОТ: пропаганда фантазує про "роботизацію шахт" - ЦПД

На тлі тотального занепаду вугільної галузі окупованого Донбасу російська пропаганда намагається відволікти жителів ТОТ, обіцяючи "роботизацію шахт у найближчі десятиліття". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Зазначається, що раніше пропаганда вже розганяла "інноваційні ідеї" про "вирощування овочів у закритих шахтах" чи "фільтрацію шахтних вод".

Але всім цим проєктам ніколи не судилося бути реалізованими через високу вартість. Їхня єдина мета - створити ілюзію, ніби галузь живе та "йде в ногу з часом"