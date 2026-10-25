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The New York Times

Крах вугільної галузі на ТОТ: пропаганда фантазує про "роботизацію шахт" - ЦПД

Київ • УНН

 • 1516 перегляди

На окупованому Донбасі обіцяють роботизацію шахт, хоча 9 із 15 об’єктів інвестори намагаються повернути через збитковість. ЦПД назвав це ілюзією розвитку.

Крах вугільної галузі на ТОТ: пропаганда фантазує про "роботизацію шахт" - ЦПД

На тлі тотального занепаду вугільної галузі окупованого Донбасу російська пропаганда намагається відволікти жителів ТОТ, обіцяючи "роботизацію шахт у найближчі десятиліття". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що раніше пропаганда вже розганяла "інноваційні ідеї" про "вирощування овочів у закритих шахтах" чи "фільтрацію шахтних вод".

Але всім цим проєктам ніколи не судилося бути реалізованими через високу вартість. Їхня єдина мета - створити ілюзію, ніби галузь живе та "йде в ногу з часом"

- йдеться у статті.

росія атакувала шахту на Дніпровщині, є загиблий та поранений17.08.26, 14:21 • 3863 перегляди

Вказується, що насправді вугільну галузь на Донбасі спіткав повний крах: спроби окупантів врятувати підприємства, передавши їх "російським інвесторам", провалилися.

Інвестори зрозуміли, що потрапили у пастку, тому намагалися повернути окупаційній владі 9 із 15 взятих в оренду об’єктів: шахти збиткові, а єдине, що з ними можна зробити, - законсервувати, та ще й власним коштом

- констатуть у ЦПД.

Там вказують, що російська окупація остаточно погубила те, чим завжди пишався Донбас - його вугільну промисловість та шахтарську працю.

Нагадаємо

Міністерство енергетики підготувало законопроєкт, який має дозволити безоплатно передавати з державної у комунальну власність наземне майно вугільних та уранових шахт, що перебувають у процесі ліквідації.

рф атакувала шахту ДТЕК Енерго і вбила 52-річного гірника17.08.26, 20:58 • 4349 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Економіка
російська пропаганда
Міністерство енергетики України