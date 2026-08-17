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росія атакувала шахту на Дніпровщині, є загиблий та поранений

Київ • УНН

 • 3342 перегляди

Ворог вдарив по Богданівській громаді Павлоградського району, виникла пожежа. Загинув 52-річний чоловік, ще один 47-річний поранений.

росія атакувала шахту на Дніпровщині, є загиблий та поранений

росія атакувала промислове підприємство у Павлоградському районі на Дніпровщині, відомо про загиблого і пораненого, повідомив у понеділок голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у соцмережах, пише УНН.

Одна людина загинула, ще одна – дістала поранень. Ворог вдарив по Богданівській громаді Павлоградського району. Виникла пожежа. Пошкоджене промислове підприємство

- написав Ганжа.

За його даними, загинув 52-річний чоловік, чоловік 47 років поранений. Лікарі надають постраждалому необхідну допомогу.

У ДТЕК вказали, що "ворог атакував шахту ДТЕК на Дніпропетровщині: загинув працівник".

"17 серпня російські безпілотники масовано атакували територію однієї з шахт ДТЕК на Дніпропетровщині. На жаль, внаслідок атаки загинув наш колега. Щиро співчуваємо його родині та близьким. Ще один працівник отримав поранення. Медики надали йому необхідну допомогу. Внаслідок атаки суттєво пошкоджена інфраструктура підприємства", - зазначили у ДТЕК.

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Юлія Шрамко

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