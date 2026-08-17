Россия атаковала шахту в Днепропетровской области, есть погибший и раненый

Россия атаковала промышленное предприятие в Павлоградском районе Днепропетровской области, известно о погибшем и раненом, сообщил в понедельник глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в соцсетях, пишет УНН.

Один человек погиб, еще один – получил ранения. Враг нанес удар по Богдановской общине Павлоградского района. Возник пожар. Повреждено промышленное предприятие - написал Ганжа.

По его данным, погиб 52-летний мужчина, 47-летний мужчина ранен. Врачи оказывают пострадавшему необходимую помощь.

В ДТЭК указали, что "враг атаковал шахту ДТЭК в Днепропетровской области: погиб работник".

"17 августа российские беспилотники массированно атаковали территорию одной из шахт ДТЭК в Днепропетровской области. К сожалению, в результате атаки погиб наш коллега. Искренне соболезнуем его семье и близким. Еще один работник получил ранения. Медики оказали ему необходимую помощь. В результате атаки существенно повреждена инфраструктура предприятия", - отметили в ДТЭК.

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