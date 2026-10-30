По Украине возможны аварийные отключения, после атаки рф на Днепр частично вернули свет

россия продолжила атаки на энергетику, и по состоянию на утро 30 октября появились новые отключения электроэнергии в Киеве и четырех областях. В отдельных регионах возможны аварийные отключения электроснабжения. В Днепропетровской области после массированной атаки рф на энергетику без света до сих пор остаются 190 тысяч потребителей, уже действуют аварийные отключения. Об этом УНН пишет со ссылкой на Минэнерго.

Ситуация на Днепропетровщине

"После массированной атаки россии на энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины без электроснабжения остаются более 190 тысяч потребителей. Есть серьезные повреждения оборудования. Аварийно-восстановительные работы уже начались. Энергетикам удалось подключить к электроснабжению объекты критической инфраструктуры и часть потребителей. Работы продолжаются", — сообщили в Минэнерго.

"Из-за повреждения оборудования в Днепропетровской области вынужденно применяются аварийные отключения. Предварительно опубликованные графики там пока не действуют. Возвращение к прогнозируемым графикам произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме. Благодарим потребителей за понимание и выдержку. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома", — отметили в министерстве.

Вражеские атаки

"В течение прошедших суток россия продолжала атаковать объекты энергетической инфраструктуры. По состоянию на утро имеем новые отключения электроэнергии у потребителей в Киеве, Киевской, Запорожской и Харьковской областях", — говорится в сообщении.

Восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Графики и аварийные отключения

"Из-за постоянных российских атак сегодня в части регионов Украины вынужденно применяются меры по ограничению потребления электроэнергии", — отметили в Минэнерго.

Как указано, они необходимы для балансировки энергосистемы и сохранения ее стабильной работы.

"В случае ухудшения ситуации в отдельных регионах могут дополнительно применяться аварийные отключения", — сообщили в Минэнерго.

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