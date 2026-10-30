По Україні можливі аварійні відключення, після атаки рф на Дніпро частково повернули світло
Київ • УНН
Після російських атак без електрики залишаються понад 190 тисяч споживачів на Дніпропетровщині. Нові знеструмлення зафіксували ще у чотирьох регіонах.
росія продовжила атаки на енергетику, і на ранок 30 жовтня є нові знеструмлення у Києві та у чотирьох областях. В окремих регіонах можливі аварійні відключення електропостачання. У Дніпропетровській області після масованої атаки рф на енергетику без світла досі 190 тисяч споживачів, уже діють аварійні відключення. Про це УНН пише з посиланням на Міненерго.
Ситуація на Дніпровщині
"Після масованої атаки росії на енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини без електропостачання залишаються понад 190 тисяч споживачів. Є серйозні пошкодження обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочалися. Енергетикам вдалося заживити об’єкти критичної інфраструктури та частину споживачів. Роботи тривають", - повідомили в Міненерго.
"Через пошкодження обладнання на Дніпропетровщині вимушено застосовуються аварійні відключення. Попередньо оприлюднені графіки там наразі не діють. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі. Дякуємо споживачам за розуміння та витримку. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі", - зазначили у міністерстві.
Ворожі атаки
"Протягом минулої доби росія продовжувала атакувати об’єкти енергетичної інфраструктури. Станом на ранок маємо нові знеструмлення споживачів у Києві, Київській, Запорізькій та Харківській областях", - ідеться у повідомленні.
Відновлювальні роботи тривають усюди, де це дозволяє безпекова ситуація.
Графіки та аварійні відключення
"Через постійні російські атаки сьогодні в частині регіонів України вимушено застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії", - зазначили у Міненерго.
Вони, як вказано, необхідні для балансування енергосистеми та збереження її стабільної роботи.
"У разі погіршення ситуації в окремих регіонах можуть додатково застосовуватися аварійні відключення", - повідомили в Міненерго.
Атака на Дніпро залишила без світла понад 350 тисяч абонентів30.10.26, 06:31 • 24477 переглядiв