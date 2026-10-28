В Конотопе до конца суток планируют восстановить электроснабжение всех потребителей — Минэнерго

В Конотопе Сумской области до конца суток планируют восстановить электроснабжение для всех потребителей, оставшихся без света в результате российской атаки. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, пишет УНН.

Прогнозируется, что уже до конца суток энергетикам удастся восстановить энергоснабжение всех потребителей. Однако на первом этапе из-за ограничений сети подача напряжения будет осуществляться поочерёдно - говорится в сообщении.

В результате российской атаки были обесточены около 200 тысяч потребителей. По состоянию на сейчас без энергоснабжения остаются около 4,5 тысячи абонентов.

На время ремонтных работ энергетики вынуждены применять временные аварийные отключения, поскольку проводить ремонт оборудования под напряжением невозможно.

Восстановительные работы координируют Министерство энергетики совместно с НЭК "Укрэнерго".

Дополнение

24 октября Россия нанесла массированный удар беспилотниками по энергетической инфраструктуре Сумской области. Целями врага стали электроподстанции, обеспечивающие поставки электроэнергии в регионе, в частности в городе Конотопе. Соответствующие энергетические объекты уже неоднократно подвергались ударам врага.

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