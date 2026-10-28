У Конотопі до кінця доби планують відновити електропостачання всіх споживачів - Міненерго

У Конотопі на Сумщині до кінця доби планують відновити електропостачання для всіх споживачів, які залишилися без світла внаслідок російської атаки. Про це повідомляє Міністерство енергетики України, пише УНН.

Прогнозується, що вже до кінця доби енергетикам вдасться відновити енергопостачання всіх споживачів. Проте, на першому етапі, через обмеження мережі подача напруги буде відбуватись почергово - йдеться у повідомленні.

Внаслідок російської атаки було знеструмлено близько 200 тисяч споживачів. Станом на зараз без енергопостачання залишаються близько 4,5 тисячі абонентів.

На час ремонтних робіт енергетики змушені застосовувати тимчасові аварійні відключення, оскільки проводити ремонт обладнання під напругою неможливо.

Відновлювальні роботи координують Міністерство енергетики спільно з НЕК "Укренерго".

Доповнення

24 жовтня росія завдала масованого удару безпілотниками по енергетичній інфраструктурі Сумщини. Цілями ворога стали електропідстанції, що забезпечують постачання електроенергії в регіоні, зокрема місті Конотоп. Відповідні енергетичні об'єкти вже неодноразово зазнавали ударів ворога.

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