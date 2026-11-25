Уже почався процес інтеграції компонентів - Зеленський про програму FREYJA
Київ • УНН
Зеленський повідомив про інтеграцію компонентів FREYJA та плани створити перші прототипи й провести тестування цієї зими. Постачання ракет США затримується.
Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо антибалістичної програми FREYJA, за результатами якої повідомив, що зараз вирішується питання щодо компонентів, інших технічних речей. Вже почався процес інтеграції компонентів, сказав Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.
Провів нараду щодо нашої антибалістичної програми FREYJA. Звісно, ключове зараз – це прискорити постачання ракет від партнерів. Ракет для Patriot, ракет для інших наших систем, які потрібні, які можуть допомогти саме в цей час. На жаль, від США ми поки не маємо відповідних хороших новин щодо прискорення. Постачання все ще затримується, на жаль. Але ми працюємо довгостроково й крок за кроком ми рухаємося, щоб створити свою антибалістичну систему
Він додав, що зараз вирішується питання щодо компонентів, інших технічних речей.
Уже почався процес інтеграції компонентів: треба ефективно об’єднати всі спроможності учасників програми FREYJA, щоб ця система реально спрацювала. Працюємо над цим. І цією зимою мають бути перші прототипи й тестування
Нагадаємо
Україна вже має готову ракету-перехоплювач для антибалістичного проєкту Freyja, а першою готовою складовою від партнерів став данський радар. Водночас для створення повноцінного комплексу необхідно обʼєднати розробки різних країн в одну систему. Координацію цієї роботи мають посилити офіси Freyja у Європі.