Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо антибалістичної програми FREYJA, за результатами якої повідомив, що зараз вирішується питання щодо компонентів, інших технічних речей. Вже почався процес інтеграції компонентів, сказав Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

Провів нараду щодо нашої антибалістичної програми FREYJA. Звісно, ключове зараз – це прискорити постачання ракет від партнерів. Ракет для Patriot, ракет для інших наших систем, які потрібні, які можуть допомогти саме в цей час. На жаль, від США ми поки не маємо відповідних хороших новин щодо прискорення. Постачання все ще затримується, на жаль. Але ми працюємо довгостроково й крок за кроком ми рухаємося, щоб створити свою антибалістичну систему

Він додав, що зараз вирішується питання щодо компонентів, інших технічних речей.

Уже почався процес інтеграції компонентів: треба ефективно об’єднати всі спроможності учасників програми FREYJA, щоб ця система реально спрацювала. Працюємо над цим. І цією зимою мають бути перші прототипи й тестування