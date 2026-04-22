"Дружба" восстановлена - эксперт объяснил, почему Венгрия и Словакия не отказываются от российской нефти
Хочет ли Венгрия забрать Закарпатье и какими будут отношения Украины с Мадьяром – объяснение эксперта
Проект Трудового кодекса нуждается в существенной доработке, а социальный диалог необходимо усилить - нардеп
В Украину снова идут заморозки и сильные порывы ветра: каким областям приготовиться
"Ни войны, ни мира" - эксперт объяснил, что происходит с переговорами США и Ирана
"Держали людей за стадо". Глава Федерации профсоюзов рассказал о борьбе с коррупционерами
За патрульных, сбежавших во время теракта в Киеве, внесли залог
90 млрд евро Украине и новые санкции против рф предварительно одобрены, процедура завершится в четверг - председательство в ЕС
Украина сообщила о возобновлении поставок по нефтепроводу "Дружба" - MOL
Профсоюзы Львовщины отсудили историческое здание, которое у них отобрали после 75 лет пользования
В Офисе Президента обсудили с делегацией Швеции вступление Украины в ЕС, истребители Gripen и подготовку пилотов

Киев • УНН

 • 310 просмотра

В Офисе Президента обсудили передачу самолетов Gripen и вступление Украины в ЕС. Стороны скоординировали усилия для усиления международного давления на Россию.

Первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Кислица провел встречу с делегацией Комитета по иностранным делам Риксдага Швеции, в ходе которой стороны обсудили евроинтеграцию, военное сотрудничество и вопросы безопасности. Об этом сообщает Офис Президента, пишет УНН.

Подробности

Ключевой темой переговоров стала поддержка вступления Украины в Европейский Союз. Представители Швеции подтвердили поддержку евроинтеграционного курса Украины и подчеркнули важность соблюдения общих правил и критериев для полноправного членства.

Gripen и подготовка украинских пилотов

Отдельное внимание стороны уделили развитию возможностей, связанных с передачей Украине истребителей Gripen. Обсуждалась системная подготовка украинских пилотов и технического персонала.

Украинская сторона рассчитывает, что соответствующие тренировки начнутся в ближайшее время.

Визит короля Швеции и сотрудничество с США

Участники встречи также обсудили результаты недавнего визита короля Швеции Карла XVI Густава в Украину и реализацию договоренностей, достигнутых во время его переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

Король Швеции приехал в Украину - Зеленский встретился с ним после европейского турне17.04.26, 14:31 • 3743 просмотра

Отдельно речь шла о развитии отношений с США. Сергей Кислица подчеркнул необходимость углубления трансатлантического сотрудничества как ключевого элемента безопасности в Европе.

Европа должна сохранять свою субъектность во всех направлениях, прежде всего в сфере безопасности

– заявил он.

Безопасность и завершение войны

Стороны также обсудили вопросы международной безопасности и переговорного процесса по завершению войны.

В ходе встречи были скоординированы усилия, направленные на достижение справедливого мира, а также достигнута договоренность о дальнейшей координации для усиления международного давления на Россию.

Украина подтвердила начало обучения пилотов на Gripen в 2026 году18.04.26, 06:15 • 6289 просмотров

