В Офисе Президента обсудили с делегацией Швеции вступление Украины в ЕС, истребители Gripen и подготовку пилотов
Киев • УНН
В Офисе Президента обсудили передачу самолетов Gripen и вступление Украины в ЕС. Стороны скоординировали усилия для усиления международного давления на Россию.
Первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Кислица провел встречу с делегацией Комитета по иностранным делам Риксдага Швеции, в ходе которой стороны обсудили евроинтеграцию, военное сотрудничество и вопросы безопасности. Об этом сообщает Офис Президента, пишет УНН.
Подробности
Ключевой темой переговоров стала поддержка вступления Украины в Европейский Союз. Представители Швеции подтвердили поддержку евроинтеграционного курса Украины и подчеркнули важность соблюдения общих правил и критериев для полноправного членства.
Gripen и подготовка украинских пилотов
Отдельное внимание стороны уделили развитию возможностей, связанных с передачей Украине истребителей Gripen. Обсуждалась системная подготовка украинских пилотов и технического персонала.
Украинская сторона рассчитывает, что соответствующие тренировки начнутся в ближайшее время.
Визит короля Швеции и сотрудничество с США
Участники встречи также обсудили результаты недавнего визита короля Швеции Карла XVI Густава в Украину и реализацию договоренностей, достигнутых во время его переговоров с президентом Владимиром Зеленским.
Отдельно речь шла о развитии отношений с США. Сергей Кислица подчеркнул необходимость углубления трансатлантического сотрудничества как ключевого элемента безопасности в Европе.
Европа должна сохранять свою субъектность во всех направлениях, прежде всего в сфере безопасности
Безопасность и завершение войны
Стороны также обсудили вопросы международной безопасности и переговорного процесса по завершению войны.
В ходе встречи были скоординированы усилия, направленные на достижение справедливого мира, а также достигнута договоренность о дальнейшей координации для усиления международного давления на Россию.
