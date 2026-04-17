Король Швеции приехал в Украину - Зеленский встретился с ним после европейского турне

В Украину прибыл король Швеции Карл XVI Густав, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, пишет УНН.

Король Швеции Карл XVI Густав начал свой визит в Украину с чествования вместе со мной наших павших воинов. Очень благодарны за это уважение - написал Зеленский в соцсетях.

"Память о каждом и каждой для нас очень важна. О защитниках и защитницах Украины, которые боролись против российской агрессии. Они сражались не только за нашу страну, но и за защиту всей Европы, чтобы российское безумие и убийства не пошли дальше. Вечная память нашим павшим героям!" - подчеркнул Глава государства.

На обнародованном президентом видео видно его самого рядом с королем Швеции.

Дополнение

Зеленский сообщил об этом после своего европейского турне по ряду стран, где был заключен ряд двусторонних соглашений, а также обсуждено продвижение с Drone Deal. Начался визит за границу с ФРГ 14 апреля, Президент накануне, 16 апреля, был в Нидерландах.