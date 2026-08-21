В школе в Швеции произошло нападение с мечом, есть пострадавшие
Киев • УНН
В школе Бринелля в Фагерсте мужчина с мечом ранил нескольких человек. Полиция задержала подозреваемого, по другим данным — застрелила его.
Вооружённый мечом мужчина напал на школу Бринелля в Фагерсте в Швеции, сообщает муниципалитет в пресс-релизе, пишет УНН со ссылкой на Expressen.
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Сообщается о нескольких пострадавших.
"Поступил звонок по поводу продолжающегося смертоносного насилия в школе в Фагерсте", — говорится в заявлении полиции, пишет Daily Mail.
"На место происшествия прибыла полиция, один человек был задержан. Полиция продолжает работу на месте происшествия, задействовав различные ресурсы. Общественность призывают уважать блокпосты и следовать указаниям полиции", — сказано в заявлении.
dpa со ссылкой на заявление местного муниципалитета также пишет, что в Швеции задержали подозреваемого в ранении нескольких людей мечом в школе в Фагерсте, к северо-западу от Стокгольма.
В то же время, по данным Expressen, преступника застрелила полиция.
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