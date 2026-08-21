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Mercedes на скорости въехал в пешеходную зону в Германии: 8 пострадавших

Киев • УНН

 • 364 просмотра

В Хофгайсмаре Mercedes въехал в пешеходную зону и сбил людей. Восемь человек получили травмы, водитель находится в критическом состоянии.

Mercedes на скорости въехал в пешеходную зону в Германии: 8 пострадавших
HessenNewsTV/dpa

Несколько человек получили травмы, когда автомобиль на высокой скорости въехал в пешеходную зону в немецком городе Хофгайсмар в пятницу утром, сообщила полиция, пишет УНН со ссылкой на dpa.

Подробности

Восемь человек получили травмы в результате инцидента, который произошёл около 10:30 утра (08:30 по Гринвичу), согласно последним данным. Четверых доставили в больницу в качестве меры предосторожности из-за полученных ссадин, ушибов и шока. О серьёзных травмах пока неизвестно.

"По словам свидетелей, у мужчины, предположительно, возникли проблемы со здоровьем непосредственно перед тем, как автомобиль въехал в пешеходную зону", — сообщила полиция.

Автомобиль врезался в стену универмага после того, как проехал по пешеходной зоне. На место происшествия прибыли многочисленные полицейские и экстренные службы.

Водителю, 68-летнему местному жителю, прохожие сначала оказали первую помощь. Позже его доставили в больницу, как сообщается, в критическом состоянии.

Инцидент причинил значительный ущерб имуществу в пешеходной зоне.

"Свидетели сообщили офицерам на месте происшествия, что заранее заметили водителя на пешеходном переходе неподалёку от Мюленштрассе [место инцидента]", — сообщила полиция. "Казалось, что у него были проблемы со здоровьем", — говорится в заявлении полиции.

"Когда они попытались поговорить с мужчиной, сидевшим за рулём, Mercedes внезапно на большой скорости въехал в пешеходную зону, где сбил нескольких пешеходов, врезался в наружные торговые стенды, въехал в витрину универмага и наконец вскоре остановился", — сообщила полиция.

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Юлия Шрамко

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