В Берлине во время прайда автомобиль въехал в толпу: есть погибшая
Киев • УНН
В субботу вечером в Берлине белый фургон въехал в толпу во время мероприятий, посвященных Дню улицы Кристофера, в результате чего одна женщина погибла, а 29 человек получили ранения. Полиция разыскивает 21-летнего подозреваемого, знакомого по исламистской среде.
В субботу вечером в Берлине во время мероприятий ко Дню улицы Кристофера автомобиль въехал в толпу людей. Один человек погиб, еще 29 получили ранения. Об этом сообщает немецкое издание Rbb 24, передает УНН.
Детали
По информации издания, инцидент произошел незадолго до 22:00 в субботу. Белый фургон заехал в парк Тиргартен и двигался вдоль Ахорнштайга, где, по предварительным данным, сбил или переехал людей. После этого автомобиль врезался в дерево. Однако водитель также ранил еще нескольких пешеходов холодным оружием
Одна женщина погибла. По словам федерального министра внутренних дел Добриндта, 29 человек получили ранения, некоторые из них - серьезные
По информации издания, той же ночью была установлена личность подозреваемого в преступлении. Полиция сообщила, что этот человек, знакомый им по исламистской среде Берлина.
В воскресенье утром правоохранители объявили в розыск 21-летнего Абдула Б. Также сообщается, что по делу задержали пассажира автомобиля.
Кроме того, в городе были проведены обыски в связи с нападением.
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