В Берлине во время прайда автомобиль въехал в толпу: есть погибшая

В субботу вечером в Берлине во время мероприятий ко Дню улицы Кристофера автомобиль въехал в толпу людей. Один человек погиб, еще 29 получили ранения. Об этом сообщает немецкое издание Rbb 24, передает УНН.

Детали

По информации издания, инцидент произошел незадолго до 22:00 в субботу. Белый фургон заехал в парк Тиргартен и двигался вдоль Ахорнштайга, где, по предварительным данным, сбил или переехал людей. После этого автомобиль врезался в дерево. Однако водитель также ранил еще нескольких пешеходов холодным оружием

Одна женщина погибла. По словам федерального министра внутренних дел Добриндта, 29 человек получили ранения, некоторые из них - серьезные - пишет издание.

По информации издания, той же ночью была установлена личность подозреваемого в преступлении. Полиция сообщила, что этот человек, знакомый им по исламистской среде Берлина.

В воскресенье утром правоохранители объявили в розыск 21-летнего Абдула Б. Также сообщается, что по делу задержали пассажира автомобиля.

Кроме того, в городе были проведены обыски в связи с нападением.

Водителя BMW, сбившего 17-летнего велосипедиста, арестовали на 60 суток