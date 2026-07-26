В Берлине во время прайда автомобиль въехал в толпу: есть погибшая

$44.8151.06
ukenru
13:57 • 5516 просмотра
БПЛА рф атаковал супермаркет АТБ в Чернигове, есть погибшие и раненые, среди жертв - ребенок
13:14 • 12565 просмотра
Зеленский встретится с Трампом в Белом доме на следующей неделе - ABC News
11:20 • 14442 просмотра
Иран прекратил удары на фоне паузы в атаках США
26 июля, 09:18 • 14248 просмотра
Силы обороны Украины поразили в Крыму объект «Черноморнефтегаз» и подтвердили удар по тюменскому НПЗ
26 июля, 07:13 • 13843 просмотра
Европа может не успеть заполнить газовые хранилища к зиме из-за дефицита поставок - Reuters
25 июля, 21:56 • 26708 просмотра
Не менее 5 ракет атаковали Киев, в нескольких районах вспыхнули пожары, атака продолжается
25 июля, 16:32 • 64110 просмотра
Выставку оборонных технологий IRON DEMO 2026 во Львове отменили из-за удара РФ по Киевщине
25 июля, 15:21 • 58636 просмотра
Минобороны заставит ТЦК использовать бодикамеры - нардепPhoto
25 июля, 12:42 • 61007 просмотра
США предупредили Украину об ударах по нероссийским судам в Черном море после обращения Chevron - WSJ
25 июля, 12:07 • 67273 просмотра
ССО подтвердили повторное поражение Тюменского НПЗ на расстоянии более 2000 км
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+26°
2м/с
34%
743мм
Популярные новости
Метеоритный дождь потока Дельта-Аквариды: когда наблюдать в 2026 году26 июля, 07:19 • 23696 просмотра
В МИД Украины отреагировали на призыв Токаева к путину "остановить войну"26 июля, 08:10 • 9618 просмотра
В блоке Мерца призвали заключить соглашение с Украиной о передаче технологий дронов26 июля, 09:50 • 7930 просмотра
В Сахаре ученые обнаружили каменный круг возрастом более 7000 летPhoto26 июля, 10:22 • 8124 просмотра
Индия, Азербайджан и Ботсвана дистанцируются от отношений с россией - разведка12:10 • 11743 просмотра
публикации
Метеоритный дождь потока Дельта-Аквариды: когда наблюдать в 2026 году26 июля, 07:19 • 23717 просмотра
Где поплавать в Киеве: подборка пляжей и бассейнов для летнего досугаPhoto23 июля, 15:32 • 113116 просмотра
Уголовные дела БЭБ против авиакомпаний построены на ложном толковании лизинга - эксперты23 июля, 13:01 • 105438 просмотра
В Президента заявили, что ЕС сохранил санкционное единство при принятии 21-го пакета
Эксклюзив
23 июля, 10:14 • 111133 просмотра
Авиакомпании прошли налоговые проверки: юристы объяснили, почему уголовные дела БЭБ вызывают вопросы
Эксклюзив
22 июля, 14:04 • 163402 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Линдси Грэм
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Крым
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Родители Чедвика Боузмана судятся с его вдовой из-за наследства и прав на имя актера26 июля, 03:10 • 31965 просмотра
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"23 июля, 09:34 • 108111 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo23 июля, 08:18 • 111195 просмотра
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 144725 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 133184 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Техника
9К720 Искандер
Социальная сеть
Ми-24

В Берлине во время прайда автомобиль въехал в толпу: есть погибшая

Киев • УНН

 • 2064 просмотра

В субботу вечером в Берлине белый фургон въехал в толпу во время мероприятий, посвященных Дню улицы Кристофера, в результате чего одна женщина погибла, а 29 человек получили ранения. Полиция разыскивает 21-летнего подозреваемого, знакомого по исламистской среде.

В Берлине во время прайда автомобиль въехал в толпу: есть погибшая

В субботу вечером в Берлине во время мероприятий ко Дню улицы Кристофера автомобиль въехал в толпу людей. Один человек погиб, еще 29 получили ранения. Об этом сообщает немецкое издание Rbb 24, передает УНН.

Детали

По информации издания, инцидент произошел незадолго до 22:00 в субботу. Белый фургон заехал в парк Тиргартен и двигался вдоль Ахорнштайга, где, по предварительным данным, сбил или переехал людей. После этого автомобиль врезался в дерево. Однако водитель также ранил еще нескольких пешеходов холодным оружием

Одна женщина погибла. По словам федерального министра внутренних дел Добриндта, 29 человек получили ранения, некоторые из них - серьезные

- пишет издание.

По информации издания, той же ночью была установлена личность подозреваемого в преступлении. Полиция сообщила, что этот человек, знакомый им по исламистской среде Берлина.

В воскресенье утром правоохранители объявили в розыск 21-летнего Абдула Б. Также сообщается, что по делу задержали пассажира автомобиля.

Кроме того, в городе были проведены обыски в связи с нападением.

Водителя BMW, сбившего 17-летнего велосипедиста, арестовали на 60 суток20.07.26, 17:53 • 5712 просмотров

Алла Киосак

ОбществоКриминал и ЧПНовости Мира
Теракт
Взрывы
Обыск
Берлин