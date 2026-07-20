Водителя BMW, сбившего 17-летнего велосипедиста, арестовали на 60 суток

$44.670.0551.060.11
ukenru
Эксклюзив
14:45 • 2684 просмотра
В Администрации Президента ответили на заявления об "усталости" ЕС от санкций - уже на этой неделе ожидается 21-й пакет, готовится и 22-й
14:03 • 8218 просмотра
100% вместо 500%, но удар по кремлю остаётся — что может изменить новый санкционный законопроект США
13:53 • 8386 просмотра
В правительстве уже работают над проектом Бюджета-2027: до 8 сентября он должен быть на рассмотрении КабминаPhoto
Эксклюзив
12:49 • 10611 просмотра
Россия у границ НАТО – страны Балтии активно заявляют о возможной агрессии
11:24 • 15532 просмотра
Энди Бернем стал новым премьер-министром Великобритании
Эксклюзив
11:10 • 23543 просмотра
Катамнестическое наблюдение: что это и как помогает детям и родителям
10:00 • 15274 просмотра
россия впервые ударила КАБами по Павлограду - глава облсовета
20 июля, 08:56 • 15284 просмотра
россия в июле выпустила по Украине больше баллистических ракет, чем производит за месяц - ISW
20 июля, 06:40 • 46531 просмотра
Побеждает тот, кто быстрее адаптируется: как новейшие разработки украинских производителей вооружения меняют ход войныPhoto
19 июля, 22:06 • 43210 просмотра
Испания победила Аргентину и впервые за 16 лет стала чемпионом мираVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
3м/с
58%
746мм
Популярные новости
Удар рф по судну возле Одессы унес жизни 10 человек - АМПУ20 июля, 06:17 • 41520 просмотра
Топ-5 рецептов сливового соусаPhoto20 июля, 07:18 • 41429 просмотра
Трамп не хотел уходить со сцены во время награждения Испании на ЧМ-2026Video20 июля, 07:30 • 30600 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20 июля, 08:32 • 24231 просмотра
ГНС выявила лишь один случай нарушения при налогообложении лизинга самолетов, тогда как БЭБ расследует дела против 5 авиакомпанийPhoto12:35 • 12994 просмотра
публикации
ГНС выявила лишь один случай нарушения при налогообложении лизинга самолетов, тогда как БЭБ расследует дела против 5 авиакомпанийPhoto12:35 • 13021 просмотра
Катамнестическое наблюдение: что это и как помогает детям и родителям
Эксклюзив
11:10 • 23537 просмотра
Топ-5 рецептов сливового соусаPhoto20 июля, 07:18 • 41491 просмотра
Побеждает тот, кто быстрее адаптируется: как новейшие разработки украинских производителей вооружения меняют ход войныPhoto20 июля, 06:40 • 46525 просмотра
Впервые министры: кто они – новые лица Кабмина 18 июля, 11:14 • 109310 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Марко Рубио
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Венгрия
Польша
Реклама
УНН Lite
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video11:54 • 8508 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20 июля, 08:32 • 24258 просмотра
Трамп не хотел уходить со сцены во время награждения Испании на ЧМ-2026Video20 июля, 07:30 • 30622 просмотра
Как ухаживать за абрикосами: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto18 июля, 08:02 • 56230 просмотра
Netflix признал использование ИИ в сотнях фильмов и сериалов17 июля, 13:57 • 53103 просмотра
Актуальное
Старлинк
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
Отопление
Крылатая ракета

Водителя BMW, сбившего 17-летнего велосипедиста, арестовали на 60 суток

Киев • УНН

 • 1076 просмотра

Суд избрал меру пресечения водителю BMW, подозреваемому в смертельном ДТП на Бориспольском шоссе, где погиб 17-летний студент. Мужчину арестовали на 60 суток без права залога.

Водителя BMW, сбившего 17-летнего велосипедиста, арестовали на 60 суток

Суд избрал меру пресечения водителю BMW, который в смертельном ДТП сбил 17-летнего велосипедиста, — 60 суток под стражей без права внесения залога, передает УНН со ссылкой на Нацполицию и прокуратуру Киева.

По ходатайству следователей и ювенальных прокуроров Киевской городской прокуратуры Шевченковский районный суд арестовал сроком на 60 суток водителя, подозреваемого в совершении смертельного ДТП на Бориспольском шоссе 

— сообщили в прокуратуре Киева.

Детали

Следователи полиции задержали 27-летнего водителя BMW непосредственно на месте аварии в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управлявшим транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок. 

Контекст

Авария произошла 18 июля около 15:25 на Бориспольском шоссе. По предварительным данным, водитель автомобиля BMW 5, обгоняя грузовой автомобиль справа, выехал на обочину, где совершил наезд на двух велосипедистов, двигавшихся в попутном направлении.

В результате ДТП погиб 17-летний студент первого курса Бориспольского профессионального училища, который вместе с отцом занимался велосипедным спортом. Его отец получил телесные повреждения и был госпитализирован в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Досудебное расследование продолжается.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Пожизненное лишение свободы
Национальная полиция Украины
Киев