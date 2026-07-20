Водителя BMW, сбившего 17-летнего велосипедиста, арестовали на 60 суток
Киев • УНН
Суд избрал меру пресечения водителю BMW, подозреваемому в смертельном ДТП на Бориспольском шоссе, где погиб 17-летний студент. Мужчину арестовали на 60 суток без права залога.
Суд избрал меру пресечения водителю BMW, который в смертельном ДТП сбил 17-летнего велосипедиста, — 60 суток под стражей без права внесения залога, передает УНН со ссылкой на Нацполицию и прокуратуру Киева.
По ходатайству следователей и ювенальных прокуроров Киевской городской прокуратуры Шевченковский районный суд арестовал сроком на 60 суток водителя, подозреваемого в совершении смертельного ДТП на Бориспольском шоссе
Детали
Следователи полиции задержали 27-летнего водителя BMW непосредственно на месте аварии в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управлявшим транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.
Контекст
Авария произошла 18 июля около 15:25 на Бориспольском шоссе. По предварительным данным, водитель автомобиля BMW 5, обгоняя грузовой автомобиль справа, выехал на обочину, где совершил наезд на двух велосипедистов, двигавшихся в попутном направлении.
В результате ДТП погиб 17-летний студент первого курса Бориспольского профессионального училища, который вместе с отцом занимался велосипедным спортом. Его отец получил телесные повреждения и был госпитализирован в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.
Досудебное расследование продолжается.