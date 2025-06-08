У Києві відновили рух тролейбусів, який був обмежений через обстріл рф

Відновлено рух тролейбусів в одному з районів Києва, який був обмежений через ворожий обстріл у п'ятницю, 06 червня. Про це інформує УНН з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Відновлено рух тролейбусів на вул. Вадима Гетьмана, який був обмежений через обстріл 6 червня - йдеться у дописі КМДА.

Зазначається, що тролейбуси № 22, 27, 30, 42 повертаються до постійних схем курсування.

Нагадаємо

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська здійснили масовану дронову атаку на Київ. Внаслідок ворожого обстрілу виникли пожежі, були зафіксовані влучання в багатоповерхівку, пошкоджено навчальний заклад, інфраструктуру.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок масштабного ракетно-дронового удару, який російські загарбники завдали у ніч на 6 червня постраждало 80 людей. Зокрема, у Києві загинули рятувальники.

У Києві відновили рух поїздів на "червоній" лінії метро після нічної атаки рф