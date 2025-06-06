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У Києві відновили рух поїздів на "червоній" лінії метро після нічної атаки рф

Київ • УНН

 • 476 перегляди

У Києві повністю відновлено рух поїздів між станціями "Академмістечко" та "Лісова" після 13 годин відновлювальних робіт. Сьогодні вранці було пошкоджено колії та мережі на ділянці "червоної" лінії.

У Києві відновили рух поїздів на "червоній" лінії метро після нічної атаки рф

У Києві поїзди між станціями "Академмістечко" – "Лісова" знову курсують у звичайному режимі. Про це повідомили в КП "Київський метрополітен", передає УНН.

Як повідомили у столичному метрополітені, знадобилось 13 годин безперервної та напруженої роботи, щоб якнайшвидше усунути наслідки ворожих обстрілів.

Роботи включали з’єднання десятків комунікацій, перевірку систем сигналізації, живлення, керування та тестування безпеки інфраструктури для перевезень. Перед запуском регулярного руху лінією запустили тестовий поїзд, щоб переконатися в готовності ділянки до перевезення пасажирів. Спільними зусиллями, злагоджено і професійно, метрополітен повернувся до звичного ритму 

- йдеться у повідомленні.

Очільник КМВА Ткаченко закликав водіїв підвозити людей з правого берега на лівий через пошкодження колій метро 06.06.25, 18:51 • 1162 перегляди

Нагадуємо, що сьогодні, 6 червня, під час чергової масованої атаки були пошкоджені колії та мережі на ділянці "червоної" лінії метро.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаКиїв
Київський метрополітен
Kyiv
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