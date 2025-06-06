Очільник КМВА Ткаченко закликав водіїв підвозити людей з правого берега на лівий через пошкодження колій метро
Київ • УНН
Через пошкодження колій метро після атаки рф, голова КМВА закликав киян, які їдуть з правого берега на лівий, підвозити попутників Броварським проспектом.
Очільник КМВА Тимур Ткаченко звернувся до киян та гостей міста, які сьогодні ввечері їхатимуть власним транспортом з правого берега на лівий через Броварський проспект, підвозити людей через пошкодження колій метро внаслідок атаки рф вночі. Про це Ткаченко написав в Telegram, передає УНН.
Деталі
Вечір п’ятниці, і багато мешканців лівого берега не зможуть вчасно повернутись додому через перебиті колії метро. Звертаюсь до киян та гостей міста, які сьогодні ввечері їхатимуть власним транспортом з правого берега на лівий через Броварський проспект. Підвезіть колегу чи сусіда, підберіть попутників
Він закликав проявити людяність та згуртованість, адже це те, що відрізняє українців від росіян.
Нагадаємо
У ніч на 6 червня російські окупаційні війська здійснили комбіновану атаку на столицю України із застосуванням балістичних ракет і дронів. Внаслідок обстрілу пошкоджено колії київського метро.