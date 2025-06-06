Очільник КМВА Ткаченко закликав водіїв підвозити людей з правого берега на лівий через пошкодження колій метро

Очільник КМВА Тимур Ткаченко звернувся до киян та гостей міста, які сьогодні ввечері їхатимуть власним транспортом з правого берега на лівий через Броварський проспект, підвозити людей через пошкодження колій метро внаслідок атаки рф вночі. Про це Ткаченко написав в Telegram, передає УНН.

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Вечір п’ятниці, і багато мешканців лівого берега не зможуть вчасно повернутись додому через перебиті колії метро. Звертаюсь до киян та гостей міста, які сьогодні ввечері їхатимуть власним транспортом з правого берега на лівий через Броварський проспект. Підвезіть колегу чи сусіда, підберіть попутників - написав Ткаченко.

Він закликав проявити людяність та згуртованість, адже це те, що відрізняє українців від росіян.

Нагадаємо

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська здійснили комбіновану атаку на столицю України із застосуванням балістичних ракет і дронів. Внаслідок обстрілу пошкоджено колії київського метро.