Глава КГВА Ткаченко призвал водителей подвозить людей с правого берега на левый из-за повреждения путей метро
Киев • УНН
Из-за повреждения путей метро после атаки рф, глава КГВА призвал киевлян, которые едут с правого берега на левый, подвозить попутчиков по Броварскому проспекту.
Глава КГВА Тимур Ткаченко обратился к киевлянам и гостям города, которые сегодня вечером будут ехать на собственном транспорте с правого берега на левый через Броварской проспект, подвозить людей из-за повреждения путей метро в результате атаки рф ночью. Об этом Ткаченко написал в Telegram, передает УНН.
Детали
Вечер пятницы, и многие жители левого берега не смогут вовремя вернуться домой из-за перебитых путей метро. Обращаюсь к киевлянам и гостям города, которые сегодня вечером будут ехать на собственном транспорте с правого берега на левый через Броварской проспект. Подвезите коллегу или соседа, подберите попутчиков
Он призвал проявить человечность и сплоченность, ведь это то, что отличает украинцев от россиян.
Напомним
В ночь на 6 июня российские оккупационные войска осуществили комбинированную атаку на столицу Украины с применением баллистических ракет и дронов. В результате обстрела повреждены пути киевского метро.