Глава КГВА Ткаченко призвал водителей подвозить людей с правого берега на левый из-за повреждения путей метро

Глава КГВА Тимур Ткаченко обратился к киевлянам и гостям города, которые сегодня вечером будут ехать на собственном транспорте с правого берега на левый через Броварской проспект, подвозить людей из-за повреждения путей метро в результате атаки рф ночью. Об этом Ткаченко написал в Telegram, передает УНН.

Детали

Вечер пятницы, и многие жители левого берега не смогут вовремя вернуться домой из-за перебитых путей метро. Обращаюсь к киевлянам и гостям города, которые сегодня вечером будут ехать на собственном транспорте с правого берега на левый через Броварской проспект. Подвезите коллегу или соседа, подберите попутчиков - написал Ткаченко.

Он призвал проявить человечность и сплоченность, ведь это то, что отличает украинцев от россиян.

Напомним

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска осуществили комбинированную атаку на столицу Украины с применением баллистических ракет и дронов. В результате обстрела повреждены пути киевского метро.