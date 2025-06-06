В Киеве возобновили движение поездов на "красной" линии метро после ночной атаки рф

В Киеве поезда между станциями "Академгородок" – "Лесная" снова курсируют в обычном режиме. Об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен", передает УНН.

Как сообщили в столичном метрополитене, понадобилось 13 часов непрерывной и напряженной работы, чтобы как можно быстрее устранить последствия вражеских обстрелов.

Работы включали соединение десятков коммуникаций, проверку систем сигнализации, питания, управления и тестирование безопасности инфраструктуры для перевозок. Перед запуском регулярного движения по линии запустили тестовый поезд, чтобы убедиться в готовности участка к перевозке пассажиров. Совместными усилиями, слаженно и профессионально, метрополитен вернулся к привычному ритму - говорится в сообщении.

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Напоминаем, что сегодня, 6 июня, во время очередной массированной атаки были повреждены пути и сети на участке "красной" линии метро.