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В Киеве возобновили движение поездов на "красной" линии метро после ночной атаки рф

Киев • УНН

 • 462 просмотра

В Киеве полностью возобновлено движение поездов между станциями "Академгородок" и "Лесная" после 13 часов восстановительных работ. Сегодня утром были повреждены пути и сети на участке "красной" линии.

В Киеве возобновили движение поездов на "красной" линии метро после ночной атаки рф

В Киеве поезда между станциями "Академгородок" – "Лесная" снова курсируют в обычном режиме. Об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен", передает УНН.

Как сообщили в столичном метрополитене, понадобилось 13 часов непрерывной и напряженной работы, чтобы как можно быстрее устранить последствия вражеских обстрелов.

Работы включали соединение десятков коммуникаций, проверку систем сигнализации, питания, управления и тестирование безопасности инфраструктуры для перевозок. Перед запуском регулярного движения по линии запустили тестовый поезд, чтобы убедиться в готовности участка к перевозке пассажиров. Совместными усилиями, слаженно и профессионально, метрополитен вернулся к привычному ритму 

- говорится в сообщении.

Глава КГВА Ткаченко призвал водителей подвозить людей с правого берега на левый из-за повреждения путей метро06.06.25, 18:51 • 1142 просмотра

Напоминаем, что сегодня, 6 июня, во время очередной массированной атаки были повреждены пути и сети на участке "красной" линии метро.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаКиев
Киевский метрополитен
Киев
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