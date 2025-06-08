В Киеве возобновили движение троллейбусов, которое было ограничено из-за обстрела рф

Возобновлено движение троллейбусов в одном из районов Киева, которое было ограничено из-за вражеского обстрела в пятницу, 06 июня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Возобновлено движение троллейбусов на ул. Вадима Гетьмана, которое было ограничено из-за обстрела 6 июня - говорится в заметке КГГА.

Отмечается, что троллейбусы № 22, 27, 30, 42 возвращаются к постоянным схемам курсирования.

Напомним

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска осуществили массированную дроновую атаку на Киев. В результате вражеского обстрела возникли пожары, были зафиксированы попадания в многоэтажку, повреждено учебное заведение, инфраструктура.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате масштабного ракетно-дронового удара, который российские захватчики нанесли в ночь на 6 июня пострадало 80 человек. В частности, в Киеве погибли спасатели.

В Киеве возобновили движение поездов на "красной" линии метро после ночной атаки рф