Ворожі дрони курсом на Київ, може бути гучно - керівник МВА
Київ • УНН
У Києві ввечері 8 червня оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів. Міська влада попередила про можливі гучні звуки в місті.
Увечері 08 червня в Києві оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза дронів. Міська влада попередила, що може бути "гучно". Про це інформує УНН із посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА), очільника КМВА Тимура Ткаченка.
Ворожі БпЛА курсом на столицю. Може бути гучно
Київська міська військова адміністрація попередньо, о 22:46 повідомила, що у Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА.
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