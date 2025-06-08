Ворожі дрони курсом на Київ, може бути гучно - керівник МВА

Увечері 08 червня в Києві оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза дронів. Міська влада попередила, що може бути "гучно". Про це інформує УНН із посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА), очільника КМВА Тимура Ткаченка.

Ворожі БпЛА курсом на столицю. Може бути гучно