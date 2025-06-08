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США передали 20 тыс. "противошахедных" ракет, предназначенных Украине, на Ближний Восток - Зеленский
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Вражеские дроны курсом на Киев, может быть громко - руководитель КГВА

Киев • УНН

 • 3312 просмотра

В Киеве вечером 8 июня объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов. Городские власти предупредили о возможных громких звуках в городе.

Вражеские дроны курсом на Киев, может быть громко - руководитель КГВА

Вечером 08 июня в Киеве объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза дронов. Городские власти предупредили, что может быть "громко". Об этом информирует УНН со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА), главу КГВА Тимура Ткаченко.

Вражеские БпЛА курсом на столицу. Может быть громко

- говорится в сообщении чиновника.

Киевская городская военная администрация предварительно, в 22:46 сообщила, что в Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА.

Напомним

Президент Украины призвал граждан в ближайшие дни обращать внимание на сигналы воздушной тревоги. США считают, что Россия готовит мощный удар по Украине.

В полиции Киева показали кадры первых минут после удара россиян по столице 6 июня06.06.25, 19:05 • 2640 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаКиев
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев
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