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В полиции Киева показали кадры первых минут после удара россиян по столице 6 июня

Киев • УНН

 • 504 просмотра

Киевская полиция показала первые минуты после удара по Соломенскому району. Есть погибшие и раненые, повреждены дома и инфраструктура.

В полиции Киева показали кадры первых минут после удара россиян по столице 6 июня

Полиция Киева показала первые минуты после жестокого удара российской федерации по Соломенскому району. В результате этого удара есть погибшие и пострадавшие, пишут УНН со ссылкой на полицию Киева.

Детали

Киев: враг подло и цинично обстрелял столицу. К сожалению, есть травмированные и погибшие, повреждены дома, учебное заведение и автомобили

- говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что на видео отображено видео с бодикамер патрульных. На них зафиксирован удар по жилому дому в Соломенском районе.

На видео – первые минуты с бодикамер патрульных после обстрела жилого дома в Соломенском районе

- говорится в сообщении.

Сообщается, что правоохранители и спасатели помогали людям покинуть дома, сопровождали их в безопасное место.

Мы оказывали необходимую помощь и обеспечивали подъезд спецтранспорта 

- сообщили в полиции.

Также в полиции Киева поблагодарили военных, правоохранителей, спасателей и всех, кто помогал спасать людей.

Спасибо нашим Силам обороны, Воздушным силам ВСУ, мобильным группам, полицейским, медикам, спасателям - всем, кто каждую ночь стоит между жизнью и смертью, кто спасает, помогает, эвакуирует, нередко ценной собственной жизни

- подытожили в полиции.

Дополнение

Представители международного сообщества посетили в Киеве место вражеского удара в Соломенском районе. Там погибли трое спасателей.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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