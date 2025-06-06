В полиции Киева показали кадры первых минут после удара россиян по столице 6 июня

Полиция Киева показала первые минуты после жестокого удара российской федерации по Соломенскому району. В результате этого удара есть погибшие и пострадавшие, пишут УНН со ссылкой на полицию Киева.

Детали

Киев: враг подло и цинично обстрелял столицу. К сожалению, есть травмированные и погибшие, повреждены дома, учебное заведение и автомобили - говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что на видео отображено видео с бодикамер патрульных. На них зафиксирован удар по жилому дому в Соломенском районе.

На видео – первые минуты с бодикамер патрульных после обстрела жилого дома в Соломенском районе - говорится в сообщении.

Сообщается, что правоохранители и спасатели помогали людям покинуть дома, сопровождали их в безопасное место.

Мы оказывали необходимую помощь и обеспечивали подъезд спецтранспорта - сообщили в полиции.

Также в полиции Киева поблагодарили военных, правоохранителей, спасателей и всех, кто помогал спасать людей.

Спасибо нашим Силам обороны, Воздушным силам ВСУ, мобильным группам, полицейским, медикам, спасателям - всем, кто каждую ночь стоит между жизнью и смертью, кто спасает, помогает, эвакуирует, нередко ценной собственной жизни - подытожили в полиции.

Дополнение

Представители международного сообщества посетили в Киеве место вражеского удара в Соломенском районе. Там погибли трое спасателей.