Удар рф по Києву: посли Данії, Японії, Швеції та представник FIRE AID відвідали місце трагедії
Київ • УНН
Представники міжнародної спільноти відвідали місце ворожого удару в Солом'янському районі Києва, де загинули троє рятувальників. Вони висловили підтримку Україні.
Представники міжнародної спільноти відвідали в Києві місце ворожого удару в Солом'янському районі. Там загинули троє рятувальників. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.
Деталі
Серед тих, хто прибув на місце трагедії, були:
- Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Данія в
Україні Оле Егберг Міккельсен;
- Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні
Масаші Накаґоме;
- Перший секретар Посольства Королівства Швеція в
Україні Софія Вестберг;
- представник британської благодійної організації FIRE
AID Едвард Меттьюз.
Їхня присутність – свідчення того, що світ не залишає Україну на одинці з її викликами. Міжнародні партнери не лише надають гуманітарну та фінансову допомогу, а й висловлюють свою підтримку, розділяючи біль нашої втрати
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що під час повторного обстрілу Києва троє рятувальників загинули, 13 отримали поранення, двоє у важкому стані.