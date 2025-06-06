Удар рф по Києву: посли Данії, Японії, Швеції та представник FIRE AID відвідали місце трагедії

$41.470.01
47.380.18
ukenru
Три роки без покарання: як нардеп Кузьміних уникає відповідальності за хабар у понад півмільйона гривень (відео)
Ексклюзив
15:42 • 8496 перегляди

Три роки без покарання: як нардеп Кузьміних уникає відповідальності за хабар у понад півмільйона гривень (відео)

Ексклюзив
13:00 • 53973 перегляди

Будинок замість квартири: як змінився попит на заміське житло в Україні

6 червня, 07:51 • 62549 перегляди

Сили оборони уразили аеродроми базування авіації в рф: є влучання та пожежі

6 червня, 07:09 • 80555 перегляди

Новий антирекорд: 407 дронів та понад 40 ракет рф застосувала проти України - Ігнат

5 червня, 16:58 • 123646 перегляди

Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні

Ексклюзив
5 червня, 14:42 • 161090 перегляди

Тактика "перенесень": як адвокат обвинуваченого в хабарництві нардепа Кузьміних перетворює правосуддя на гру на час

Ексклюзив
5 червня, 14:25 • 118959 перегляди

росія полює за запчастинами: як москва викуповує радянські комплектуючі, аби заблокувати доступ до них Україні

Ексклюзив
5 червня, 12:51 • 100488 перегляди

Ракетний удар по навчальному полігону на Полтавщині: поранень зазнали 16 військових, двоє з них - загинули

Ексклюзив
5 червня, 11:49 • 92179 перегляди

"Пакунок малюка" у 2025 році: в Мінсоцполітики розповіли, чи будуть зміни у допомозі

5 червня, 11:02 • 66821 перегляди

НБУ залишив облікову ставку без змін на рівні 15,5%

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
3м/с
59%
750мм
Популярнi новини

Атака рф на Луцьк: уже 16 постраждалих, двоє зниклих безвісти

6 червня, 09:26 • 33585 перегляди

Том Круз увійшов до Книги рекордів Гіннеса завдяки божевільному трюку у фільмі "Місія нездійсненна 8"

6 червня, 10:26 • 70492 перегляди

"Павутина" - лише початок: складна протидія рф триватиме, інші операції вже готуються - Washington Post

11:38 • 39900 перегляди

Схема Кузьміних: як обвинувачений в хабарництві нардеп приховав мережу аптек в Житомирі

11:45 • 85376 перегляди

Міжнародна павутина? Хто стоїть за мережею iStore, яку підозрюють у нелегальній торгівлі технікою

13:27 • 50273 перегляди
Публікації

В яблучко: чому голова АРМА Дума боїться реформи і атакує журналістів, а не схеми

14:47 • 21775 перегляди

Догляд за авто влітку: перевірка рідин, захист від спеки та типові помилки

14:30 • 23631 перегляди

Міжнародна павутина? Хто стоїть за мережею iStore, яку підозрюють у нелегальній торгівлі технікою

13:27 • 50560 перегляди

Будинок замість квартири: як змінився попит на заміське житло в Україні
Ексклюзив

13:00 • 53973 перегляди

Схема Кузьміних: як обвинувачений в хабарництві нардеп приховав мережу аптек в Житомирі

11:45 • 85655 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Умєров Рустем Енверович

Стефанішина Ольга Віталіївна

Актуальні місця

Україна

Kyiv

Угорщина

Польща

Сполучені Штати Америки

Реклама
УНН Lite

Том Круз увійшов до Книги рекордів Гіннеса завдяки божевільному трюку у фільмі "Місія нездійсненна 8"

6 червня, 10:26 • 70685 перегляди

Повернення до країни Оз: вийшов перший трейлер "Wicked: Чародійка 2"

5 червня, 09:10 • 137030 перегляди

У Нідерландах бабуїни у зоопарку наробили селфі на телефон, який відвідувачка випадково впустила у вольєр

4 червня, 11:54 • 99957 перегляди

CD Projekt RED показала перші трейлери гри "Відьмак 4"

3 червня, 14:36 • 141368 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 364865 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

YouTube

Файненшл таймс

Instagram

Шахед-136

Удар рф по Києву: посли Данії, Японії, Швеції та представник FIRE AID відвідали місце трагедії

Київ • УНН

 • 592 перегляди

Представники міжнародної спільноти відвідали місце ворожого удару в Солом'янському районі Києва, де загинули троє рятувальників. Вони висловили підтримку Україні.

Удар рф по Києву: посли Данії, Японії, Швеції та представник FIRE AID відвідали місце трагедії

Представники міжнародної спільноти відвідали в Києві місце ворожого удару в Солом'янському районі. Там загинули троє рятувальників. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.

Деталі

Серед тих, хто прибув на місце трагедії, були:

  • Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Данія в Україні Оле Егберг Міккельсен;
    • Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Масаші Накаґоме;
      • Перший секретар Посольства Королівства Швеція в Україні Софія Вестберг;
        • представник британської благодійної організації FIRE AID Едвард Меттьюз.

          Їхня присутність – свідчення того, що світ не залишає Україну на одинці з її викликами. Міжнародні партнери не лише надають гуманітарну та фінансову допомогу, а й висловлюють свою підтримку, розділяючи біль нашої втрати

          – заявили в ДСНС.

          Нагадаємо

          Раніше УНН повідомляв, що під час повторного обстрілу Києва троє рятувальників загинули, 13 отримали поранення, двоє у важкому стані.

          Євген Устименко

          Євген Устименко

          СуспільствоВійнаКиїв
          Державна служба України з надзвичайних ситуацій
          Данія
          Швеція
          Велика Британія
          Japan
          Kyiv
          Tesla
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          S&P 500
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          ,
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Brent Oil
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Gold
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          ,
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Gas TTF
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9