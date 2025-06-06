Удар рф по Києву: посли Данії, Японії, Швеції та представник FIRE AID відвідали місце трагедії

Представники міжнародної спільноти відвідали в Києві місце ворожого удару в Солом'янському районі. Там загинули троє рятувальників. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.

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Серед тих, хто прибув на місце трагедії, були:

Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Данія в Україні Оле Егберг Міккельсен;

Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Масаші Накаґоме;

Перший секретар Посольства Королівства Швеція в Україні Софія Вестберг;

представник британської благодійної організації FIRE AID Едвард Меттьюз.

Їхня присутність – свідчення того, що світ не залишає Україну на одинці з її викликами. Міжнародні партнери не лише надають гуманітарну та фінансову допомогу, а й висловлюють свою підтримку, розділяючи біль нашої втрати – заявили в ДСНС.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що під час повторного обстрілу Києва троє рятувальників загинули, 13 отримали поранення, двоє у важкому стані.